藤本タツキ、実写映画『ルックバック』に太鼓判「原作が持っていた雰囲気をリアリティを持って出す事ができていた」
俳優の出口夏希（24）、蒔田彩珠（24）、七瀬ふうり（12）、岡田六花（12）、是枝裕和監督が都内で行われた、漫画家・藤本タツキ氏の同名作品を是枝裕和監督が実写映画化する『ルックバック』（9月11日公開）の完成報告イベントに出席した。
【写真】絶賛⋯！原作・藤本タツキ先生から寄せられたコメント
同作は、漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れながらも圧倒的な画力を秘めた京本の物語。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
藤野役を出口夏希、京本役を蒔田彩珠が務め、子ども時代の藤野を七瀬ふうり、京本を岡田六花が演じる。『万引き家族』などで知られる是枝監督が、監督、脚本、編集を担当。藤本氏の作品が実写映画化されるのは今回が初となる。撮影は秋田県にかほ市を中心に、四季を通じて行われた。
藤本氏は鑑賞後のコメントを寄せた。「原作のテイストを崩さずに原作が持っていた雰囲気をリアリティを持って出す事ができていたのでとてもうれしかったです」と太鼓判。是枝監督は「うれしいです。こだわって描いた部分をほめていただけた。ほっとしています」と感謝し、出口も「できあがったものを藤本さんと一緒に観た。お褒めの言葉をいただいて、ほっとしました。世の中に出るまでは緊張と不安の日々。そう言っていただけただけでも、ほっとしています」とうれしそうだった。
■藤本タツキコメント全文
漫画の実写映画化などで漫画のセリフや演技がそのまま実写になると、リアリティのないものになる事があると思います。
ルックバックの実写映画化ではそこを是枝監督映画特有の俳優が持つ所作やカメラの動きで、原作のテイストを崩さずに原作が持っていた雰囲気をリアリティを持って出す事ができていたのでとてもうれしかったです。
映画内での漫画のアナログ道具の使いっぷりや、ベンを入れる特有の気持ちのいい音、家の経年劣化具合や小道具が魅せる生活感は、そこに藤野と京本が本当に生きている証拠のように見えて映る度に感動していました。
原作は僕の漫画ですが、以上の点からしっかり是枝監督作品になっていたので初めて見る作品の様にとてもとても楽しめました！
ただ、地元にかほ市が出てくる場面ではどうしても当時を思い出してしまい、映画に集中できませんでした！
【写真】絶賛⋯！原作・藤本タツキ先生から寄せられたコメント
同作は、漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れながらも圧倒的な画力を秘めた京本の物語。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
藤本氏は鑑賞後のコメントを寄せた。「原作のテイストを崩さずに原作が持っていた雰囲気をリアリティを持って出す事ができていたのでとてもうれしかったです」と太鼓判。是枝監督は「うれしいです。こだわって描いた部分をほめていただけた。ほっとしています」と感謝し、出口も「できあがったものを藤本さんと一緒に観た。お褒めの言葉をいただいて、ほっとしました。世の中に出るまでは緊張と不安の日々。そう言っていただけただけでも、ほっとしています」とうれしそうだった。
■藤本タツキコメント全文
漫画の実写映画化などで漫画のセリフや演技がそのまま実写になると、リアリティのないものになる事があると思います。
ルックバックの実写映画化ではそこを是枝監督映画特有の俳優が持つ所作やカメラの動きで、原作のテイストを崩さずに原作が持っていた雰囲気をリアリティを持って出す事ができていたのでとてもうれしかったです。
映画内での漫画のアナログ道具の使いっぷりや、ベンを入れる特有の気持ちのいい音、家の経年劣化具合や小道具が魅せる生活感は、そこに藤野と京本が本当に生きている証拠のように見えて映る度に感動していました。
原作は僕の漫画ですが、以上の点からしっかり是枝監督作品になっていたので初めて見る作品の様にとてもとても楽しめました！
ただ、地元にかほ市が出てくる場面ではどうしても当時を思い出してしまい、映画に集中できませんでした！