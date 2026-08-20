ディズニーのクリエイターに迫るドキュメンタリー配信決定！ 名作がパークで現実になるまでの舞台裏と創造の秘密が明かされる
ディズニーの夢と魔法を生み出すクリエイターたちに迫る新作ドキュメンタリー『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』が、8月20日（木）から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信開始される。今回、数々の作品で世界中を魅了する物語を創り上げてきたトップランナーたちの姿を捉えた場面写真が公開された。
【写真】ジェームズ・キャメロン、ピート・ドクター、ケヴィン・ファイギも写る『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』場面写真
本作は、アカデミー賞およびエミー賞ノミネート監督であるレスリー・アイワークスが手掛ける長編ドキュメンタリー。ディズニーを代表するトップクリエイターたちが、自身の作品を形作ってきた思い出や瞬間を振り返り、そしてその物語が世界中のディズニーのテーマパークでいかにして息を吹き込まれ「現実の場所」へと変わっていくのか――。その舞台裏と創造の秘密が明かされる。
物語がテーマパークのエリアやアトラクションを生み出し、その場所がまた新たな物語を生み出す。ウォルト・ディズニーの時代から受け継がれてきたこの創造の循環は、今なおディズニーがつむぐすべての新しい物語を支える伝統となっている。
本作では、ボブ・アイガー（ウォルト・ディズニー・カンパニー前CEO）をはじめ、『アバター』シリーズのジェームズ・キャメロン、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のジョン・ファヴロー、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ、『アナと雪の女王』のジェニファー・リー、ピクサー・アニメーション・スタジオのピート・ドクター、『スター・ウォーズ クローン・ウォーズ』シリーズのデイヴ・フィローニ、『ズートピア』のジャレド・ブッシュ、ディズニー・エクスペリエンスを率いるジョシュ・ダマロ（ウォルト・ディズニー・カンパニーCEO）ら、第一線で活躍するクリエイターや経営陣が勢ぞろい。
『アバター』、『スター・ウォーズ』、マーベル・シネマティック・ユニバース、ピクサー、そして『アナと雪の女王』や『ズートピア』といった大ヒット作品の世界が、いかにして「一度訪れたら離れたくなくなる現実の場所」へと形作られたのかが明かされる。さらに、世界のディズニーリゾートに今後誕生する予定の新たなエリアを垣間見ることができ、ファン必見の内容となっている。
監督を務めるレスリー・アイワークスは、ウォルト・ディズニーと共にミッキーマウスを生み出したユーブ・アイワークスを祖父に持ち、父のドン・アイワークスもウォルト・ディズニー・スタジオでカメラ技術者兼クリエイターとして活躍したディズニー・レジェンド。『イマジニアリング〜夢を形にする人々』や『ピクサー・ストーリー〜スタジオの軌跡』など数々の名作ドキュメンタリーを手掛けてきた彼女が、どんなドラマと共にディズニーの「夢と魔法の創り方」を解き明かすのか、期待が高まる。
併せて公開された場面写真には、これまでさまざまな作品で世界中を熱狂させてきた豪華クリエイターたちの貴重な姿が収められている。映画『アバター』シリーズで圧倒的な世界観を生み出した巨匠キャメロンと、その情熱に迫るレスリー監督との対談ショット。
さらに、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で監督を務め、作品の人気キャラクターのグローグーとともに笑顔を見せるファヴロー。そして、数々の名作アニメーションを世に送り出し、現在はピクサー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めるドクターがディズニーランド（カリフォルニア）の蒸気船マークトウェイン号をバックにたたずむ姿。
さらには、マーベル・スタジオCEOでマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の仕掛け人でもあるファイギが、アベンジャーズのAマークが入ったヘルメットをかぶり、アトラクションの設営現場らしき場所にいるカットなど、ファンにはたまらない胸熱なショットが目白押し。
一度足を踏み入れれば誰もが夢中になる「夢と魔法の世界」は、いかにして現実のものとなったのか――？ 作品やパークの垣根を越えて物語をつむぐクリエイターたちの並々ならぬ情熱を予感させる場面写真となっている。
ドキュメンタリー『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』は、8月20日から「ディズニープラス」で独占配信開始。
【写真】ジェームズ・キャメロン、ピート・ドクター、ケヴィン・ファイギも写る『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』場面写真
本作は、アカデミー賞およびエミー賞ノミネート監督であるレスリー・アイワークスが手掛ける長編ドキュメンタリー。ディズニーを代表するトップクリエイターたちが、自身の作品を形作ってきた思い出や瞬間を振り返り、そしてその物語が世界中のディズニーのテーマパークでいかにして息を吹き込まれ「現実の場所」へと変わっていくのか――。その舞台裏と創造の秘密が明かされる。
本作では、ボブ・アイガー（ウォルト・ディズニー・カンパニー前CEO）をはじめ、『アバター』シリーズのジェームズ・キャメロン、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のジョン・ファヴロー、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ、『アナと雪の女王』のジェニファー・リー、ピクサー・アニメーション・スタジオのピート・ドクター、『スター・ウォーズ クローン・ウォーズ』シリーズのデイヴ・フィローニ、『ズートピア』のジャレド・ブッシュ、ディズニー・エクスペリエンスを率いるジョシュ・ダマロ（ウォルト・ディズニー・カンパニーCEO）ら、第一線で活躍するクリエイターや経営陣が勢ぞろい。
『アバター』、『スター・ウォーズ』、マーベル・シネマティック・ユニバース、ピクサー、そして『アナと雪の女王』や『ズートピア』といった大ヒット作品の世界が、いかにして「一度訪れたら離れたくなくなる現実の場所」へと形作られたのかが明かされる。さらに、世界のディズニーリゾートに今後誕生する予定の新たなエリアを垣間見ることができ、ファン必見の内容となっている。
監督を務めるレスリー・アイワークスは、ウォルト・ディズニーと共にミッキーマウスを生み出したユーブ・アイワークスを祖父に持ち、父のドン・アイワークスもウォルト・ディズニー・スタジオでカメラ技術者兼クリエイターとして活躍したディズニー・レジェンド。『イマジニアリング〜夢を形にする人々』や『ピクサー・ストーリー〜スタジオの軌跡』など数々の名作ドキュメンタリーを手掛けてきた彼女が、どんなドラマと共にディズニーの「夢と魔法の創り方」を解き明かすのか、期待が高まる。
併せて公開された場面写真には、これまでさまざまな作品で世界中を熱狂させてきた豪華クリエイターたちの貴重な姿が収められている。映画『アバター』シリーズで圧倒的な世界観を生み出した巨匠キャメロンと、その情熱に迫るレスリー監督との対談ショット。
さらに、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で監督を務め、作品の人気キャラクターのグローグーとともに笑顔を見せるファヴロー。そして、数々の名作アニメーションを世に送り出し、現在はピクサー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めるドクターがディズニーランド（カリフォルニア）の蒸気船マークトウェイン号をバックにたたずむ姿。
さらには、マーベル・スタジオCEOでマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の仕掛け人でもあるファイギが、アベンジャーズのAマークが入ったヘルメットをかぶり、アトラクションの設営現場らしき場所にいるカットなど、ファンにはたまらない胸熱なショットが目白押し。
一度足を踏み入れれば誰もが夢中になる「夢と魔法の世界」は、いかにして現実のものとなったのか――？ 作品やパークの垣根を越えて物語をつむぐクリエイターたちの並々ならぬ情熱を予感させる場面写真となっている。
ドキュメンタリー『ディズニー・ワールドビルダーズ： 夢と魔法の創り方』は、8月20日から「ディズニープラス」で独占配信開始。