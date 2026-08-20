今年2月に亡くなったエリック・デインさんの14歳娘が俳優デビュー
今年2月に亡くなったドラマ『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』や『ユーフォリア／EUPHORIA』で知られるエリック・デインさんの末娘ジョージア・デイン（14）が、母レベッカ・ゲイハートの出演するテレビ映画で、俳優デビューすることが分かった。
【写真】エリック・デインさんの14歳娘ジョージア 母や16歳の美しい姉ビリーと登場
TV Insiderによると、ジョージアが出演するのは、米Lifetimeのサバイバル映画『The Ocean Between Them（原題）』。家族旅行中に家族と口論になり、ひとりカヤックで海に出たミランダが、突然の嵐に遭遇し遭難。生き残りをかけて闘うミランダと、諦めずに娘を探す母親ジョーンの絆が描かれるという。ジョージアは、レベッカ演じるジョーンの次女アシュリー役を務める。
エリックさんは、大ヒット医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』で“マクスティーミー”の愛称で親しまれたマーク・スローン医師役をはじめ、マイケル・ベイ監督によるドラマ『ザ・ラストシップ』や、HBOの話題作『ユーフォリア／EUPHORIA』などに出演。難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）との闘病の末、現地時間2月19日に53歳で亡くなった。レベッカとの間には、ジョージアのほかに16歳の長女ビリーもいる。
ジョージアにとって本作が初の映画出演となるが、これまでにもエリックさんの出演した『バッドボーイズ RIDE OR DIE』のプレミアに、父や姉ビリーとともに出席したことがある。また、エリックさんが『ユーフォリア／EUPHORIA』で共演したジェイコブ・エロルディの出演映画『嵐が丘』のプレミアにもビリーとともに姿を見せるなど、レッドカーペットで注目を集めてきた。
【写真】エリック・デインさんの14歳娘ジョージア 母や16歳の美しい姉ビリーと登場
TV Insiderによると、ジョージアが出演するのは、米Lifetimeのサバイバル映画『The Ocean Between Them（原題）』。家族旅行中に家族と口論になり、ひとりカヤックで海に出たミランダが、突然の嵐に遭遇し遭難。生き残りをかけて闘うミランダと、諦めずに娘を探す母親ジョーンの絆が描かれるという。ジョージアは、レベッカ演じるジョーンの次女アシュリー役を務める。
ジョージアにとって本作が初の映画出演となるが、これまでにもエリックさんの出演した『バッドボーイズ RIDE OR DIE』のプレミアに、父や姉ビリーとともに出席したことがある。また、エリックさんが『ユーフォリア／EUPHORIA』で共演したジェイコブ・エロルディの出演映画『嵐が丘』のプレミアにもビリーとともに姿を見せるなど、レッドカーペットで注目を集めてきた。