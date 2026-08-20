『おちたらおわり』“孔美子”篠田麻里子「裏切ったのはあなた」“明日海”宇垣美里に逆上 ネット騒然「怖すぎ」「ん!?百合？」
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第8話が19日深夜に放送され、孔美子（篠田）が明日海（宇垣）に逆上する姿が描かれると、ネット上には「怖すぎ」「明日海のことが好き？」「ん!?百合？」といった声が集まった。
【写真】孔美子（篠田麻里子）と入浴する明日海（宇垣美里）『おちたらおわり』第8話より
ある日、何者かの策略によって明日海の夫・航平（池田直人）のパソコンから情報が漏洩し、航平は責任を問われて鹿児島への転勤を命じられる。タワマンに取り残された明日海は仕事、育児、家事を一人で背負うことになり、心も体も限界まで追い詰められていく。
そんな中、自宅にいたはずの娘・杏（宇澤亜美菜）が突然姿を消す。“きれいな女の人と一緒に高いところへ向かっていた”という目撃情報を聞いた明日海は、必死の捜索を開始する。
そんな中、ある匿名の通報から杏が一時的に児童相談所に保護される事案が発生。身に覚えのない疑惑を向けられた明日海は、その匿名の通報が孔美子によるものだと直感する。
明日海は最上階に暮らす孔美子の部屋へ。杏の安全を最優先に考える明日海は、これまで不穏な行動を続けてきた孔美子にひざまずき「なんでもする」「お願いだから私に杏を返して！」と懇願。すると孔美子は異様の文言が並ぶ“ママ友誓約書”を取り出す。明日海はその誓約書にサインしてしまう。
その後、明日海は海外出張が続いている孔美子の夫について聞く。これに孔美子は「男なんてどうでも良くない？」と応じる。さらに明日海は、航平の転勤に孔美子が関わっているのか確認しようとすると、孔美子は「だったらどうなの？」と言い放つ。
第8話のラストでは、学生時代の“約束”を思い出した様子の明日海に、孔美子は「先に裏切ったのはあなたじゃない？」と語りかける。これに明日海が「裏切った？」と反応すると、孔美子は「思い出せ…思い出せ思い出せ思い出せ！」と逆上。明日海の首を締め上げるのだった。
放送後ネット上には「なんだろう裏切りって 」「なにが目的なんだ？？」「ヤバいヤバいヤバい…」「急に首絞めるの怖すぎ」などの反響が相次ぐ一方「孔美子は明日海のことが好き？」「友情？ん!?百合？」といった投稿も寄せられていた。
【写真】孔美子（篠田麻里子）と入浴する明日海（宇垣美里）『おちたらおわり』第8話より
ある日、何者かの策略によって明日海の夫・航平（池田直人）のパソコンから情報が漏洩し、航平は責任を問われて鹿児島への転勤を命じられる。タワマンに取り残された明日海は仕事、育児、家事を一人で背負うことになり、心も体も限界まで追い詰められていく。
そんな中、ある匿名の通報から杏が一時的に児童相談所に保護される事案が発生。身に覚えのない疑惑を向けられた明日海は、その匿名の通報が孔美子によるものだと直感する。
明日海は最上階に暮らす孔美子の部屋へ。杏の安全を最優先に考える明日海は、これまで不穏な行動を続けてきた孔美子にひざまずき「なんでもする」「お願いだから私に杏を返して！」と懇願。すると孔美子は異様の文言が並ぶ“ママ友誓約書”を取り出す。明日海はその誓約書にサインしてしまう。
その後、明日海は海外出張が続いている孔美子の夫について聞く。これに孔美子は「男なんてどうでも良くない？」と応じる。さらに明日海は、航平の転勤に孔美子が関わっているのか確認しようとすると、孔美子は「だったらどうなの？」と言い放つ。
第8話のラストでは、学生時代の“約束”を思い出した様子の明日海に、孔美子は「先に裏切ったのはあなたじゃない？」と語りかける。これに明日海が「裏切った？」と反応すると、孔美子は「思い出せ…思い出せ思い出せ思い出せ！」と逆上。明日海の首を締め上げるのだった。
放送後ネット上には「なんだろう裏切りって 」「なにが目的なんだ？？」「ヤバいヤバいヤバい…」「急に首絞めるの怖すぎ」などの反響が相次ぐ一方「孔美子は明日海のことが好き？」「友情？ん!?百合？」といった投稿も寄せられていた。