多摩ニュータウンが舞台の“文化祭”『TAMATAMA FESTIVAL 2026』第1弾で三浦透子・YOGEE NEW WAVESら出演決定
10月17日・18日に東京都多摩市・多摩センター駅周辺エリアにて開催される『TAMATAMA FESTIVAL 2026』の第1弾出演者およびプログラムが発表された。
【写真】「TAMATAMA音楽祭」今年の出演者をチェック！
本イベントは、「NiEW TOWN PARTY」（パルテノン大通り〜パルテノン多摩大階段下）、「TAMATAMA PALACE」（パルテノン多摩）、「TAMATAMA PARK」（多摩中央公園）の3つのエリアを中心に、基本入場無料（一部有料プログラムあり）で実施。昨年に引き続き4回目の開催となる。
野外特設ステージ「exPoP！！！！！＠TAMATAMA2026 supported by 京王電鉄」には、第1弾出演者として、三浦透子（Acoustic trio）、トクマルシューゴ、ゆうらん船、スーパー登山部、眞名子新、東郷清丸巛彡、梅井美咲、永井琳子（BandSet）、カラコルムの山々、錯乱前戦の10組が決定。
パルテノン多摩の中で始動する新企画「TAMATAMA音楽祭 supported by KENDRIX」には、Homecomings、MONO NO AWARE、川辺素、雪国、YOGEE NEW WAVES、Summer Eye Sound Syndicate、Nikoんの6組の出演が決定した。なお、小ホールではカルチャーメディア「NiEW」プロデュースによる演劇企画「ニューシアターパーティ」、また音声コンテンツ「Artistspoken」とのコラボレーションも決定した（詳細は後日発表）。
このほか、カレーフェス「東京カレーカルチャー in TAMA」をはじめ、誰でも想いをマイクで届けることができる「TAMAフェスオープンマイク」、子どもの遊び場「tomotoキッズエリア」、豪華ゲストによるトークが盛りだくさんの「カルチャー談話室」、のど自慢大会やワークショップなど参加型コンテンツで賑わう「中央公園秋祭 supported by 京王電鉄」などのプログラムが展開する。
『TAMATAMA FESTIVAL 2026』は、10月17日・18日に東京・多摩センター駅前にて開催。
【写真】「TAMATAMA音楽祭」今年の出演者をチェック！
本イベントは、「NiEW TOWN PARTY」（パルテノン大通り〜パルテノン多摩大階段下）、「TAMATAMA PALACE」（パルテノン多摩）、「TAMATAMA PARK」（多摩中央公園）の3つのエリアを中心に、基本入場無料（一部有料プログラムあり）で実施。昨年に引き続き4回目の開催となる。
パルテノン多摩の中で始動する新企画「TAMATAMA音楽祭 supported by KENDRIX」には、Homecomings、MONO NO AWARE、川辺素、雪国、YOGEE NEW WAVES、Summer Eye Sound Syndicate、Nikoんの6組の出演が決定した。なお、小ホールではカルチャーメディア「NiEW」プロデュースによる演劇企画「ニューシアターパーティ」、また音声コンテンツ「Artistspoken」とのコラボレーションも決定した（詳細は後日発表）。
このほか、カレーフェス「東京カレーカルチャー in TAMA」をはじめ、誰でも想いをマイクで届けることができる「TAMAフェスオープンマイク」、子どもの遊び場「tomotoキッズエリア」、豪華ゲストによるトークが盛りだくさんの「カルチャー談話室」、のど自慢大会やワークショップなど参加型コンテンツで賑わう「中央公園秋祭 supported by 京王電鉄」などのプログラムが展開する。
『TAMATAMA FESTIVAL 2026』は、10月17日・18日に東京・多摩センター駅前にて開催。