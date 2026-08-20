世界の映画祭・批評家を魅了したチュルヒャー兄弟「動物三部作」が10月30日公開 日本版メインビジュアル＆予告編も解禁
スイス出身の双子の映画作家、ラモン＆シルヴァン・チュルヒャーによる「動物三部作」、『ストレンジ・リトル・キャット』（2013）、『ガール・アンド・スパイダー』（2021）、『煙突の中の雀』（2024）が、「ミニアチュールの詩学 チュルヒャー兄弟『動物三部作』」として、10月30日より全国公開されることが決定。日本版メインビジュアル＆予告編も解禁された。
【動画】チュルヒャー兄弟「動物三部作」予告映像
長編デビュー作『ストレンジ・リトル・キャット』は2013年ベルリン国際映画祭フォーラム部門で初上映され、その後トロント、カンヌをはじめ世界各地の映画祭で上映。兄弟が共同で脚本・監督を手がけた第2作『ガール・アンド・スパイダー』は、2021年ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門で監督賞とFIPRESCI賞を受賞。そして第3作『煙突の中の雀』によって、三作にわたる「動物三部作」は完結した。
その独創的な映画世界は、日本でもすでに熱い支持を集めている。数年前に『ストレンジ・リトル・キャット』がイベント上映された際には、チケットが即完売。さらに2025年の東京フィルメックスでは、三作品を一挙上映する特集が組まれ、ほぼ満席となる回も生まれるなど、本格的な劇場公開を前に大きな反響を呼んだ。
猫が歩き、蜘蛛が巣を張り、雀が出口を探す。家族が集うベルリンのアパート。引っ越しの荷物が行き交う二つの部屋。姉妹とその家族が集う、森のほとりの古い家――。ラモン＆シルヴァン・チュルヒャーの映画では、世界はいつも、見慣れた小さな場所から始まる。
静止したカメラが見つめるその内部では、人々の視線や身体、言葉と沈黙、家具や家電、食器の音や機械の唸り、扉の向こうの気配までが互いに反応し合う。誰かが歩けば、別の誰かが立ち止まる。何気ないひと言が親密さを生むこともあれば、小さな傷となって残ることもある。人と物と動物が精密な運動を始めるとき、ありふれた日常は、家庭内のバレエとも呼ぶべき独特の映画空間へと変貌する。
三作品をつなぐ猫、蜘蛛、雀は、それぞれ異なる自由のかたちを映し出す。野性をあとにした猫。さまざまな場所に自らの住処を編む蜘蛛。閉ざされた煙突から空への出口を探す雀。その姿は、家族や友情、社会的な役割のなかにとどまりながら、より自由な生を求める人間たちと静かに響き合う。
公開決定とあわせて、日本版メインビジュアルと特集予告編、各3作品の予告編も解禁。
日本版メインビジュアルは、三作品のスチールと『煙突の中の雀』の開放的な風景を組み合わせ、静止と運動、室内と屋外が交差する「動物三部作」の世界を一枚に凝縮したもの。整然とした文字組みのなかに二匹の蛾を配し、秩序のなかへ生き物の予測不能な気配が入り込むチュルヒャー作品の感触を表現。中央には、白い罫線で幾重にも縁取られた「動物三部作」の大きなタイトルが。右側には、本特集のキャッチコピー「小さな部屋に、世界はあふれる。」が縦に配され、静止したフレームのなかに人物や物を精密に配置するチュルヒャー作品の構図を思わせる。
特集予告編では、夕食会を準備する一家（『ストレンジ・リトル・キャット』）、引っ越しの部屋（『ガール・アンド・スパイダー』）、森のほとりの古い家（『煙突の中の雀』）を舞台に、人々の視線や身体、言葉、物音が次々と連鎖していく三作品の世界を収録。軽やかなユーモアから、やがて親密さと孤独、愛情と暴力、秩序と反乱がせめぎ合う濃密なドラマへと変貌していく「動物三部作」の軌跡を映し出す。最後は「ジャック・タチとロベール・ブレッソンの出会い」（アンドリュー・グラント／IndieWire）というチュルヒャー作品の作家性を端的に示すコメントも挟み込まれている。
各作品には、日本でも知られる実力派俳優が顔をそろえる。
『ガール・アンド・スパイダー』では、Netflixシリーズ『トライブス: 明日を拓きし者』のヘンリエッテ・コンフリウスが、親友の引っ越しによって取り残されるマーラ役を演じ、嫉妬や切望を繊細に体現。『ヒトラー 〜最期の12日間〜』のアンドレ・M・ヘニッケが引っ越し作業員ユレク役で、日常のなかに微妙な緊張を持ち込む。
『煙突の中の雀』では、『アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド』のマレン・エッゲルトが、家族を支配しながら自らも過去に囚われた主人公カレンを圧倒的な存在感で演じ、『落下音』のルイーゼ・ハイヤーが、家族の秩序を外側から揺さぶる謎めいた女性リフ役を務めている。
『ストレンジ・リトル・キャット』について、IndieWireのアンドリュー・グラントは、「ジャック・タチとロベール・ブレッソンの出会い。まだ学生の映画作家による傑作。ここ数年で観たなかでもっとも『生きている』映画だ」と絶賛。Cinema Scopeのマイケル・シシンスキーは「チュルヒャーが第一に関心を寄せるのは、狭い空間の詩学である」と、チュルヒャーの本質を表現。The New York Timesのデニス・リムは、「家庭内空間は高度に振り付けられていると同時に、生命のざわめきに満ちている。日常の行為と会話が、シンコペーションの効いた奇妙さと、バレエのような優雅さを帯びる」と評した。
『ガール・アンド・スパイダー』について、The Film Stageのクリストファー・ショーバートは「物語も舞台もこれほど限られていながら、これほど多くを成し遂げた近年の映画は、ほかに思い当たらない」、RogerEbert.comのグレン・ケニーは「謎めいて詩的。ごく日常的な物語の枠組みに、宇宙的な感覚を忍び込ませる」と高く評価。
三部作完結編『煙突の中の雀』については、Varietyのガイ・ロッジが、「鬱積した家庭内の緊張を描く、暗く観る者を引き込む心理劇」とコメント。三作品を通じて深化してきたチュルヒャー兄弟独自の映画世界に、世界各地から高い評価が寄せられている。
「ミニアチュールの詩学 チュルヒャー兄弟『動物三部作』」は、10月30日よりシアター・イメージフォーラム、新宿武蔵野館ほかにて全国順次上映。
※三作品の各あらすじは以下の通り。
＜三作品のあらすじ＞
■『ストレンジ・リトル・キャット』
カリンは、両親と幼い妹クララが暮らすベルリンのアパートを訪れる。その晩には親戚たちも集まり、皆で夕食をとる予定だ。洗濯機の修理を待ち、台所のテーブルを囲み、オレンジの皮を使って実験をする。肺について語り、わざと引きちぎられたボタンを縫い直す。猫と犬が部屋を歩き、人々は出入りを繰り返す。
一見すると、何も特別なことは起こらない。しかし、小さな行為が次の行為を呼び、一つの言葉が別の言葉へと連なっていくうちに、ありふれた家族の一日は、奇妙で精密な連鎖反応へと変わっていく。
■『ガール・アンド・スパイダー』
リザは、長年マーラらと暮らしてきたシェアハウスを出て、初めて自分だけのアパートへ引っ越そうとしている。新しい生活を楽しみにするリザとは対照的に、残されるマーラの心は激しく揺れていた。
段ボール箱が運ばれ、壁が塗られ、家具が組み立てられる。リザの母アストリッド、引っ越し作業員のユレクとヤン、新しい隣人カレンらが二つの部屋を行き交うなか、人々の切望、嫉妬、密かな欲望が浮かび上がっていく。
リザの送別パーティーを経て、引っ越しはいよいよ佳境へ。変化のただ中で、つながりを求めるマーラの欲望は強まり、部屋そのものが、切望に震える一つの身体へと変わっていく。
■『煙突の中の雀』
カレンは夫と子どもたちとともに、森のほとりに建つ、彼女が幼少期を過ごした家で暮らしている。夫の誕生日を祝うため、カレンの妹ユーレが一家でやってくる。自由奔放なユーレは、亡き母を思い起こさせるこの家を幼いころから嫌っていた。
カレンの娘ヨハンナや息子レオンも母に立ち向かい、家族のなかにカレンを引きずり下ろそうとする力が生まれていく。さらに、森のはずれに暮らす謎めいた女性リフが現れる。人々の気配で家が満たされ、煙突に迷い込んだ雀が出口を探すなか、カレンの緊張は頂点へ向かう。
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長編デビュー作『ストレンジ・リトル・キャット』は2013年ベルリン国際映画祭フォーラム部門で初上映され、その後トロント、カンヌをはじめ世界各地の映画祭で上映。兄弟が共同で脚本・監督を手がけた第2作『ガール・アンド・スパイダー』は、2021年ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門で監督賞とFIPRESCI賞を受賞。そして第3作『煙突の中の雀』によって、三作にわたる「動物三部作」は完結した。
猫が歩き、蜘蛛が巣を張り、雀が出口を探す。家族が集うベルリンのアパート。引っ越しの荷物が行き交う二つの部屋。姉妹とその家族が集う、森のほとりの古い家――。ラモン＆シルヴァン・チュルヒャーの映画では、世界はいつも、見慣れた小さな場所から始まる。
静止したカメラが見つめるその内部では、人々の視線や身体、言葉と沈黙、家具や家電、食器の音や機械の唸り、扉の向こうの気配までが互いに反応し合う。誰かが歩けば、別の誰かが立ち止まる。何気ないひと言が親密さを生むこともあれば、小さな傷となって残ることもある。人と物と動物が精密な運動を始めるとき、ありふれた日常は、家庭内のバレエとも呼ぶべき独特の映画空間へと変貌する。
三作品をつなぐ猫、蜘蛛、雀は、それぞれ異なる自由のかたちを映し出す。野性をあとにした猫。さまざまな場所に自らの住処を編む蜘蛛。閉ざされた煙突から空への出口を探す雀。その姿は、家族や友情、社会的な役割のなかにとどまりながら、より自由な生を求める人間たちと静かに響き合う。
公開決定とあわせて、日本版メインビジュアルと特集予告編、各3作品の予告編も解禁。
日本版メインビジュアルは、三作品のスチールと『煙突の中の雀』の開放的な風景を組み合わせ、静止と運動、室内と屋外が交差する「動物三部作」の世界を一枚に凝縮したもの。整然とした文字組みのなかに二匹の蛾を配し、秩序のなかへ生き物の予測不能な気配が入り込むチュルヒャー作品の感触を表現。中央には、白い罫線で幾重にも縁取られた「動物三部作」の大きなタイトルが。右側には、本特集のキャッチコピー「小さな部屋に、世界はあふれる。」が縦に配され、静止したフレームのなかに人物や物を精密に配置するチュルヒャー作品の構図を思わせる。
特集予告編では、夕食会を準備する一家（『ストレンジ・リトル・キャット』）、引っ越しの部屋（『ガール・アンド・スパイダー』）、森のほとりの古い家（『煙突の中の雀』）を舞台に、人々の視線や身体、言葉、物音が次々と連鎖していく三作品の世界を収録。軽やかなユーモアから、やがて親密さと孤独、愛情と暴力、秩序と反乱がせめぎ合う濃密なドラマへと変貌していく「動物三部作」の軌跡を映し出す。最後は「ジャック・タチとロベール・ブレッソンの出会い」（アンドリュー・グラント／IndieWire）というチュルヒャー作品の作家性を端的に示すコメントも挟み込まれている。
各作品には、日本でも知られる実力派俳優が顔をそろえる。
『ガール・アンド・スパイダー』では、Netflixシリーズ『トライブス: 明日を拓きし者』のヘンリエッテ・コンフリウスが、親友の引っ越しによって取り残されるマーラ役を演じ、嫉妬や切望を繊細に体現。『ヒトラー 〜最期の12日間〜』のアンドレ・M・ヘニッケが引っ越し作業員ユレク役で、日常のなかに微妙な緊張を持ち込む。
『煙突の中の雀』では、『アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド』のマレン・エッゲルトが、家族を支配しながら自らも過去に囚われた主人公カレンを圧倒的な存在感で演じ、『落下音』のルイーゼ・ハイヤーが、家族の秩序を外側から揺さぶる謎めいた女性リフ役を務めている。
『ストレンジ・リトル・キャット』について、IndieWireのアンドリュー・グラントは、「ジャック・タチとロベール・ブレッソンの出会い。まだ学生の映画作家による傑作。ここ数年で観たなかでもっとも『生きている』映画だ」と絶賛。Cinema Scopeのマイケル・シシンスキーは「チュルヒャーが第一に関心を寄せるのは、狭い空間の詩学である」と、チュルヒャーの本質を表現。The New York Timesのデニス・リムは、「家庭内空間は高度に振り付けられていると同時に、生命のざわめきに満ちている。日常の行為と会話が、シンコペーションの効いた奇妙さと、バレエのような優雅さを帯びる」と評した。
『ガール・アンド・スパイダー』について、The Film Stageのクリストファー・ショーバートは「物語も舞台もこれほど限られていながら、これほど多くを成し遂げた近年の映画は、ほかに思い当たらない」、RogerEbert.comのグレン・ケニーは「謎めいて詩的。ごく日常的な物語の枠組みに、宇宙的な感覚を忍び込ませる」と高く評価。
三部作完結編『煙突の中の雀』については、Varietyのガイ・ロッジが、「鬱積した家庭内の緊張を描く、暗く観る者を引き込む心理劇」とコメント。三作品を通じて深化してきたチュルヒャー兄弟独自の映画世界に、世界各地から高い評価が寄せられている。
「ミニアチュールの詩学 チュルヒャー兄弟『動物三部作』」は、10月30日よりシアター・イメージフォーラム、新宿武蔵野館ほかにて全国順次上映。
※三作品の各あらすじは以下の通り。
＜三作品のあらすじ＞
■『ストレンジ・リトル・キャット』
カリンは、両親と幼い妹クララが暮らすベルリンのアパートを訪れる。その晩には親戚たちも集まり、皆で夕食をとる予定だ。洗濯機の修理を待ち、台所のテーブルを囲み、オレンジの皮を使って実験をする。肺について語り、わざと引きちぎられたボタンを縫い直す。猫と犬が部屋を歩き、人々は出入りを繰り返す。
一見すると、何も特別なことは起こらない。しかし、小さな行為が次の行為を呼び、一つの言葉が別の言葉へと連なっていくうちに、ありふれた家族の一日は、奇妙で精密な連鎖反応へと変わっていく。
■『ガール・アンド・スパイダー』
リザは、長年マーラらと暮らしてきたシェアハウスを出て、初めて自分だけのアパートへ引っ越そうとしている。新しい生活を楽しみにするリザとは対照的に、残されるマーラの心は激しく揺れていた。
段ボール箱が運ばれ、壁が塗られ、家具が組み立てられる。リザの母アストリッド、引っ越し作業員のユレクとヤン、新しい隣人カレンらが二つの部屋を行き交うなか、人々の切望、嫉妬、密かな欲望が浮かび上がっていく。
リザの送別パーティーを経て、引っ越しはいよいよ佳境へ。変化のただ中で、つながりを求めるマーラの欲望は強まり、部屋そのものが、切望に震える一つの身体へと変わっていく。
■『煙突の中の雀』
カレンは夫と子どもたちとともに、森のほとりに建つ、彼女が幼少期を過ごした家で暮らしている。夫の誕生日を祝うため、カレンの妹ユーレが一家でやってくる。自由奔放なユーレは、亡き母を思い起こさせるこの家を幼いころから嫌っていた。
カレンの娘ヨハンナや息子レオンも母に立ち向かい、家族のなかにカレンを引きずり下ろそうとする力が生まれていく。さらに、森のはずれに暮らす謎めいた女性リフが現れる。人々の気配で家が満たされ、煙突に迷い込んだ雀が出口を探すなか、カレンの緊張は頂点へ向かう。