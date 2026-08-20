石橋静河主演の朝ドラ『ブラッサム』北海道・東京で出会うキャスト発表 杉田かおる・三宅弘城ら出演
石橋静河がヒロインを務める今秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合ほか）より、出演者第9弾が発表。主人公が北海道と東京で出会う人々を演じるキャストとして、杉田かおる、三宅弘城、北野秀気、川島潤哉の出演が明らかになった。
【写真】石橋静河主演の朝ドラ『ブラッサム』北海道・東京で出会う人々
連続テレビ小説第115作となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルにした物語。このたび、主人公・葉野珠が北海道で出会う夫婦と、東京で出会う作家志望の仲間、書店の店主を演じるキャストが発表された。
杉田が演じるのは、正吾の妻・木村浪江。銀行員である夫を支える良妻賢母だ。杉田は連続テレビ小説初出演となる。
杉田は「亡き母が大ファンだった宇野千代さんをモデルにしたドラマで連続テレビ小説初出演ということも重なって、撮影初日にとても緊張していたところに主演の石橋静河さんが、優しく話しかけてくださって、リラックスすることができました。石橋さんの人間性含めて、共演者、スタッフのみなさまも本当に素敵な現場で、学ぶことも多かった感激の朝ドラ初体験でした！」と初の朝ドラ出演を振り返った。
三宅が演じるのは、木村保の親戚・木村正吾。保の母・照子の従兄で、札幌の銀行に勤める実直な人物だ。
三宅は「石橋静河さん演ずる珠さんにとって、おそらく最初の転機とも言えるとても重要な北海道編に参加させていただきました。なので、北の大地のような大きな人間でいられるように心がけましたが、そのようになれたかどうかはわかりません（笑）。大好きなBKでの撮影。夫婦役の杉田かおるさんとも息ピッタリで楽しい撮影でした。と勝手に思っています」とコメントした。
北野が演じるのは、大阪出身の文学好きの青年・左良太。珠との出会いを機に創作へ挑み、作家を志すようになる。
北野は「僕、朝ドラには、おはようって言いまくる役か関西弁を話す役で出たいなと思ってました。片方できました。うわーい！ やりたいことって無限に出てきたら幸せやなと思ってます。ほんで、欲張って全部やって、おもろいを探せたら心も幸せやなぁって」と喜びを語った。
川島が演じるのは、本郷の書店「ぶくぶく堂」を営む本田。文学をこよなく愛している。
川島は「以前、映画を拝見した折、登場シーンの第一声で『おっ』と持っていかれたことをよく覚えています。その石橋さんが朝ドラの主演を務められると聞いて『おっ』となり、共演できるとなって『おっ』となったその興奮を確かめにいざ参加、結果、その感覚に狂いはありませんでした」と、石橋との共演について語った。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて今秋放送開始。
※新キャスト、制作統括のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■杉田かおる
北海道編木村浪江役の杉田かおるです。
亡き母が大ファンだった宇野千代さんをモデルにしたドラマで連続テレビ小説初出演ということも重なって、撮影初日にとても緊張していたところに主演の石橋静河さんが、優しく話しかけてくださって、リラックスすることができました。
石橋さんの人間性含めて、共演者、スタッフのみなさまも本当に素敵な現場で、学ぶことも多かった感激の朝ドラ初体験でした！
今から放送も楽しみでワクワクしています。
■三宅弘城
石橋静河さん演ずる珠さんにとって、おそらく最初の転機とも言えるとても重要な北海道編に参加させていただきました。なので、北の大地のような大きな人間でいられるように心がけましたが、そのようになれたかどうかはわかりません（笑）。大好きなBKでの撮影。夫婦役の杉田かおるさんとも息ピッタリで楽しい撮影でした。と勝手に思っています。様々な人が行き交う『ブラッサム』楽しんでいただけたら幸いです。
■北野秀気
僕、朝ドラには、おはようって言いまくる役か関西弁を話す役で出たいなと思ってました。片方できました。うわーい！
やりたいことって無限に出てきたら幸せやなと思ってます。ほんで、欲張って全部やって、おもろいを探せたら心も幸せやなぁって。
みんなが幸せになりますように。
って、死ぬ前に笑ってる左さんでありたいな。
■川島潤哉
以前、映画を拝見した折、登場シーンの第一声で「おっ」と持っていかれたことをよく覚えています。その石橋さんが朝ドラの主演を務められると聞いて「おっ」となり、共演できるとなって「おっ」となったその興奮を確かめにいざ参加、結果、その感覚に狂いはありませんでした。「珠ちゃん」の行く末を、本屋の主人として見守っていきたいと思います。
■制作統括・村山峻平
今回発表した出演者の役どころは、マイペースという言葉では語り尽くせない、己を信じて疑わない強さが特徴的なキャラクターの面々です。主人公・珠は、この人々との出会いを通して、あらためて文学の世界に触れたり、ものを書くことに没頭したりしながら、新たな自分を発見することになります。それぞれの役柄が醸し出す、独特の濃さを楽しんでもらえたら幸いです。
【写真】石橋静河主演の朝ドラ『ブラッサム』北海道・東京で出会う人々
連続テレビ小説第115作となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルにした物語。このたび、主人公・葉野珠が北海道で出会う夫婦と、東京で出会う作家志望の仲間、書店の店主を演じるキャストが発表された。
杉田は「亡き母が大ファンだった宇野千代さんをモデルにしたドラマで連続テレビ小説初出演ということも重なって、撮影初日にとても緊張していたところに主演の石橋静河さんが、優しく話しかけてくださって、リラックスすることができました。石橋さんの人間性含めて、共演者、スタッフのみなさまも本当に素敵な現場で、学ぶことも多かった感激の朝ドラ初体験でした！」と初の朝ドラ出演を振り返った。
三宅が演じるのは、木村保の親戚・木村正吾。保の母・照子の従兄で、札幌の銀行に勤める実直な人物だ。
三宅は「石橋静河さん演ずる珠さんにとって、おそらく最初の転機とも言えるとても重要な北海道編に参加させていただきました。なので、北の大地のような大きな人間でいられるように心がけましたが、そのようになれたかどうかはわかりません（笑）。大好きなBKでの撮影。夫婦役の杉田かおるさんとも息ピッタリで楽しい撮影でした。と勝手に思っています」とコメントした。
北野が演じるのは、大阪出身の文学好きの青年・左良太。珠との出会いを機に創作へ挑み、作家を志すようになる。
北野は「僕、朝ドラには、おはようって言いまくる役か関西弁を話す役で出たいなと思ってました。片方できました。うわーい！ やりたいことって無限に出てきたら幸せやなと思ってます。ほんで、欲張って全部やって、おもろいを探せたら心も幸せやなぁって」と喜びを語った。
川島が演じるのは、本郷の書店「ぶくぶく堂」を営む本田。文学をこよなく愛している。
川島は「以前、映画を拝見した折、登場シーンの第一声で『おっ』と持っていかれたことをよく覚えています。その石橋さんが朝ドラの主演を務められると聞いて『おっ』となり、共演できるとなって『おっ』となったその興奮を確かめにいざ参加、結果、その感覚に狂いはありませんでした」と、石橋との共演について語った。
連続テレビ小説『ブラッサム』は、NHK総合にて今秋放送開始。
※新キャスト、制作統括のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■杉田かおる
北海道編木村浪江役の杉田かおるです。
亡き母が大ファンだった宇野千代さんをモデルにしたドラマで連続テレビ小説初出演ということも重なって、撮影初日にとても緊張していたところに主演の石橋静河さんが、優しく話しかけてくださって、リラックスすることができました。
石橋さんの人間性含めて、共演者、スタッフのみなさまも本当に素敵な現場で、学ぶことも多かった感激の朝ドラ初体験でした！
今から放送も楽しみでワクワクしています。
■三宅弘城
石橋静河さん演ずる珠さんにとって、おそらく最初の転機とも言えるとても重要な北海道編に参加させていただきました。なので、北の大地のような大きな人間でいられるように心がけましたが、そのようになれたかどうかはわかりません（笑）。大好きなBKでの撮影。夫婦役の杉田かおるさんとも息ピッタリで楽しい撮影でした。と勝手に思っています。様々な人が行き交う『ブラッサム』楽しんでいただけたら幸いです。
■北野秀気
僕、朝ドラには、おはようって言いまくる役か関西弁を話す役で出たいなと思ってました。片方できました。うわーい！
やりたいことって無限に出てきたら幸せやなと思ってます。ほんで、欲張って全部やって、おもろいを探せたら心も幸せやなぁって。
みんなが幸せになりますように。
って、死ぬ前に笑ってる左さんでありたいな。
■川島潤哉
以前、映画を拝見した折、登場シーンの第一声で「おっ」と持っていかれたことをよく覚えています。その石橋さんが朝ドラの主演を務められると聞いて「おっ」となり、共演できるとなって「おっ」となったその興奮を確かめにいざ参加、結果、その感覚に狂いはありませんでした。「珠ちゃん」の行く末を、本屋の主人として見守っていきたいと思います。
■制作統括・村山峻平
今回発表した出演者の役どころは、マイペースという言葉では語り尽くせない、己を信じて疑わない強さが特徴的なキャラクターの面々です。主人公・珠は、この人々との出会いを通して、あらためて文学の世界に触れたり、ものを書くことに没頭したりしながら、新たな自分を発見することになります。それぞれの役柄が醸し出す、独特の濃さを楽しんでもらえたら幸いです。