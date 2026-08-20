DC『クレイフェイス』“顔”を失った若きスターが怪物へ 壮絶な転落を捉えた場面写真解禁
DCスタジオ発の本格心理スリラー映画『クレイフェイス』（10月30日公開）より、“自分”を失っていく男の様々な“顔”を捉えた場面写真が解禁された。
【写真】“自分”を失っていく男の様々な“顔”！ 映画『クレイフェイス』場面写真
本作は、「バットマン」シリーズを代表するヴィランの一人として知られる「クレイフェイス」を描いた物語。若き実力派スターとして成功を掴みかけた一人の男が、ある事件をきっかけにキャリアと名声、そして俳優にとって命ともいえる“顔”を失い、悲哀に満ちた怪物へと変貌。再起への執着から禁断の治療に手を伸ばし、やがて心も身体も、そして自分自身までも失っていく。
主人公マット・ヘーゲンを演じるのは、世界が注目する新世代の演技派トム・リス・ハリス。スターとして脚光を浴びる華やかな姿から、“顔”を失った絶望と狂気、そして怪物と化していくまでのジェットコースターのような転落人生を、繊細かつ大胆に体現する。
脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』などで人間の心の闇と恐怖を描いてきた現代ホラーの名手マイク・フラナガン。監督を務めるのは、『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』で観客を震撼させたジェームズ・ワトキンス。さらに製作には、マット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランら、現代のジャンル映画を牽引する実力派が集結した。
解禁された場面写真には、羨望を集める若きスターとして脚光を浴びる華やかなマットの姿から、バスタブに横たわり、その顔が泥（クレイ）へと塗り替えられていく衝撃的な瞬間を収録。さらに、かつての“顔”を取り戻すため禁断の治療に手を伸ばす姿や、睡眠中に瞳孔を調べられる不穏な場面、身体に生じた異変に葛藤と不安をのぞかせる表情など、印象的なシーンが切り取られている。
スターとしての栄光から、すべてを失い、やがて自分自身さえ失っていく――。5枚の場面写真は、マットの転落を追体験するかのように、そのアイデンティティの崩壊と苦悩を克明に映し出している。
映画『クレイフェイス』は、10月30日より全国公開。
【写真】“自分”を失っていく男の様々な“顔”！ 映画『クレイフェイス』場面写真
本作は、「バットマン」シリーズを代表するヴィランの一人として知られる「クレイフェイス」を描いた物語。若き実力派スターとして成功を掴みかけた一人の男が、ある事件をきっかけにキャリアと名声、そして俳優にとって命ともいえる“顔”を失い、悲哀に満ちた怪物へと変貌。再起への執着から禁断の治療に手を伸ばし、やがて心も身体も、そして自分自身までも失っていく。
脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』などで人間の心の闇と恐怖を描いてきた現代ホラーの名手マイク・フラナガン。監督を務めるのは、『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』で観客を震撼させたジェームズ・ワトキンス。さらに製作には、マット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランら、現代のジャンル映画を牽引する実力派が集結した。
解禁された場面写真には、羨望を集める若きスターとして脚光を浴びる華やかなマットの姿から、バスタブに横たわり、その顔が泥（クレイ）へと塗り替えられていく衝撃的な瞬間を収録。さらに、かつての“顔”を取り戻すため禁断の治療に手を伸ばす姿や、睡眠中に瞳孔を調べられる不穏な場面、身体に生じた異変に葛藤と不安をのぞかせる表情など、印象的なシーンが切り取られている。
スターとしての栄光から、すべてを失い、やがて自分自身さえ失っていく――。5枚の場面写真は、マットの転落を追体験するかのように、そのアイデンティティの崩壊と苦悩を克明に映し出している。
映画『クレイフェイス』は、10月30日より全国公開。