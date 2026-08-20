9.11から25年、命を支え合った人々が再会 ナショジオ新作ドキュメンタリー8・22配信
2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件から25年。生存者や救助に当たった人々の“25年目の再会”を追うナショナル ジオグラフィックのドキュメンタリーシリーズ『9.11 再会：あの日の出来事』（全3話）が、22日より動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信される。あわせて、キービジュアルと予告映像が公開された。
【動画】ドキュメンタリー『9.11 再会：あの日の出来事』予告編
2977人の命が失われた9.11。本作は、事件発生から四半世紀の節目に、絶望と混乱のなかで互いの命を支え合った人々の、その後に焦点を当てる。
アメリカ同時多発テロ事件の追悼施設「ナショナル・セプテンバー11メモリアル＆ミュージアム」の全面協力を得て制作。生存者をはじめ、消防士や警察官などの第一対応者、救助に奔走した名もなき人々が、事件から25年を経て初めて再会する姿に密着する。
極限状態のなかで出会った人々は、四半世紀を経て初めて向き合い、長年胸に秘めてきた感謝や、伝えられずにいた問いを交わす。事件当日の記録映像と現在の再会を通じて、あの日の悲劇を後世へ伝えるとともに、そこで生まれた人間同士の絆や強さ、優しさに迫る。
製作総指揮には、英国の映像制作会社72フィルムズのデヴィッド・グローバーとマーク・ラファエル、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞したダン・リンジーとTJ・マーティンが名を連ねている。
【動画】ドキュメンタリー『9.11 再会：あの日の出来事』予告編
2977人の命が失われた9.11。本作は、事件発生から四半世紀の節目に、絶望と混乱のなかで互いの命を支え合った人々の、その後に焦点を当てる。
極限状態のなかで出会った人々は、四半世紀を経て初めて向き合い、長年胸に秘めてきた感謝や、伝えられずにいた問いを交わす。事件当日の記録映像と現在の再会を通じて、あの日の悲劇を後世へ伝えるとともに、そこで生まれた人間同士の絆や強さ、優しさに迫る。
製作総指揮には、英国の映像制作会社72フィルムズのデヴィッド・グローバーとマーク・ラファエル、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞したダン・リンジーとTJ・マーティンが名を連ねている。