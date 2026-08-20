アニメ映画『我々は宇宙人』佐野岳、エド・はるみら新キャスト4名発表！ 30年の時を映すキャラクタービジュアル解禁
長編アニメーション映画『我々は宇宙人』の新声優キャストとして、佐野岳、大関れいか、佐々木ありさ、エド・はるみの参加が発表。あわせて、キャラクタービジュアル8点も解禁された。
【写真】アニメ『我々は宇宙人』キャラクタービジュアル8点
本作は、2022年に誕生した映画レーベル・NOTHING NEW初の長編アニメーション。第79回カンヌ国際映画祭・監督週間でのワールドプレミア上映、さらにアヌシー国際アニメーション映画祭2026長編コンペティション部門への選出を果たすなど、公開前から大きな注目を集めている。
主人公で内気なごく普通の青年・翼と、人気者で特別な存在の暁太郎に声を吹き込むのは、実力派俳優の坂東龍汰と岡山天音。さらに、小夏役を山崎天（櫻坂46）、バタ原役を松井ケムリ（令和ロマン）が務めるなど、個性豊かなキャストが作品世界を彩る。企画・脚本・監督を務めるのは、YOASOBI「優しい彗星」などを手掛けてきた29歳の新鋭・門脇康平だ。
翼がつるむようになるやんちゃな仲間・戸田聖也を演じるのは、2011年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、『仮面ライダー鎧武』で主演を務めるなど、俳優として幅広く活躍する佐野岳。そんな戸田の幼少期の声を、6秒動画アプリ「Vine」で人気を博し、現在は映画やドラマ、CMなど幅広い分野で活躍する大関れいかが担当する。
佐野は本作を通して「僕にとってのノスタルジーとは心地よい後悔なのかもしれません」と語り、大関も「いつかの自分に寄り添ってくれるような物語」と作品の魅力を語った。
また、戸田とともに仲間として行動する松下エルモ役には、第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門選出作『タイタニック・オーシャン』でも注目を集める佐々木ありさ。「『我々は宇宙人』の一ファンとして、1人でも多くの方にこの映画が届くことを心から願っています」と作品への愛を寄せた。
そして、翼と暁太郎が通う学校の書道の先生役には、お笑い芸人として一世を風靡し、現在は大学院で研究を続けながら講演活動など多方面で活躍するエド・はるみが参加。門脇監督を「ほとばしる若さと才能のかたまり」と称えている。
あわせて、翼、暁太郎、小夏、バタ原それぞれの幼少期と大人になった姿を描いた、全8点のキャラクタービジュアルも一挙解禁。無邪気な表情を見せる幼少期と現在の姿を対比させ、平成の田舎町で過ごしたかけがえのない日々と、30年の時を経て歩んできたそれぞれの人生を映し出している。どこか懐かしさを感じさせる情景とともに、キャラクターたちの関係性や時の流れが伝わるビジュアルとなっている。
アニメ映画『我々は宇宙人』は、9月25日より全国公開。
※山崎天の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐野岳（CV：戸田聖也）
台本を読ませていただいた時に、子供の頃に感じていた違和感や恐怖にも似た好奇心が、日常世界から見事に切り取られ、描かれていて衝撃を受けたのを覚えています。そして絶対にこの作品に携わりたいという思いでオーディションに参加しました。
完成を観た後はあの不思議な感覚を、また改めてこじ開けられて、大人になって忘れてしまったあの頃の過ちや未熟さを後悔しながらも懐かしむような、なんとも複雑な気持ちになりました。僕にとってのノスタルジーとは心地よい後悔なのかもしれません。みなさんにもぜひ劇場で体感していただきたい、思いでいます。
■大関れいか（CV：戸田聖也の幼少期）
このような素晴らしい作品に参加できたことをとても光栄に思います。私は男の子の声も含め何役かやらせていただいたのですが、みんなそれぞれ違う魅力があり、それを声だけで表現するという経験は、すごく刺激的で楽しい時間でした。完成した作品を観た時の衝撃も忘れられません。アニメーションはもちろんのこと、思わず心を揺さぶられ、そしていつかの自分に寄り添ってくれるような物語です。ぜひ劇場でご覧になってください。
■佐々木ありさ（CV：松下エルモ）
松下エルモの声を担当いたしました佐々木ありさです。オーディション会場に入ったあの日に感じた熱気。完成した作品を見た時の放心。カンヌの地で門脇監督を囲んでいる世界中の映画ファンの皆さまの表情。どれも忘れられない、忘れたくない煌めき溢れる瞬間でした。『我々は宇宙人』の一ファンとして、1人でも多くの方にこの映画が届くことを心から願っています。
■エド・はるみ（CV：書道の先生）
子供の頃の心象風景―――。
この映画を一目見て、
私の中で眠り続けていた
その遠い記憶が、
まばゆい光に包まれながら
一気に玉手箱から溢れ出しました。
ほとばしる若さと
才能のかたまり、
門脇康平監督とご一緒できて
我々は光栄です。
【写真】アニメ『我々は宇宙人』キャラクタービジュアル8点
本作は、2022年に誕生した映画レーベル・NOTHING NEW初の長編アニメーション。第79回カンヌ国際映画祭・監督週間でのワールドプレミア上映、さらにアヌシー国際アニメーション映画祭2026長編コンペティション部門への選出を果たすなど、公開前から大きな注目を集めている。
翼がつるむようになるやんちゃな仲間・戸田聖也を演じるのは、2011年「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、『仮面ライダー鎧武』で主演を務めるなど、俳優として幅広く活躍する佐野岳。そんな戸田の幼少期の声を、6秒動画アプリ「Vine」で人気を博し、現在は映画やドラマ、CMなど幅広い分野で活躍する大関れいかが担当する。
佐野は本作を通して「僕にとってのノスタルジーとは心地よい後悔なのかもしれません」と語り、大関も「いつかの自分に寄り添ってくれるような物語」と作品の魅力を語った。
また、戸田とともに仲間として行動する松下エルモ役には、第79回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門選出作『タイタニック・オーシャン』でも注目を集める佐々木ありさ。「『我々は宇宙人』の一ファンとして、1人でも多くの方にこの映画が届くことを心から願っています」と作品への愛を寄せた。
そして、翼と暁太郎が通う学校の書道の先生役には、お笑い芸人として一世を風靡し、現在は大学院で研究を続けながら講演活動など多方面で活躍するエド・はるみが参加。門脇監督を「ほとばしる若さと才能のかたまり」と称えている。
あわせて、翼、暁太郎、小夏、バタ原それぞれの幼少期と大人になった姿を描いた、全8点のキャラクタービジュアルも一挙解禁。無邪気な表情を見せる幼少期と現在の姿を対比させ、平成の田舎町で過ごしたかけがえのない日々と、30年の時を経て歩んできたそれぞれの人生を映し出している。どこか懐かしさを感じさせる情景とともに、キャラクターたちの関係性や時の流れが伝わるビジュアルとなっている。
アニメ映画『我々は宇宙人』は、9月25日より全国公開。
※山崎天の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐野岳（CV：戸田聖也）
台本を読ませていただいた時に、子供の頃に感じていた違和感や恐怖にも似た好奇心が、日常世界から見事に切り取られ、描かれていて衝撃を受けたのを覚えています。そして絶対にこの作品に携わりたいという思いでオーディションに参加しました。
完成を観た後はあの不思議な感覚を、また改めてこじ開けられて、大人になって忘れてしまったあの頃の過ちや未熟さを後悔しながらも懐かしむような、なんとも複雑な気持ちになりました。僕にとってのノスタルジーとは心地よい後悔なのかもしれません。みなさんにもぜひ劇場で体感していただきたい、思いでいます。
■大関れいか（CV：戸田聖也の幼少期）
このような素晴らしい作品に参加できたことをとても光栄に思います。私は男の子の声も含め何役かやらせていただいたのですが、みんなそれぞれ違う魅力があり、それを声だけで表現するという経験は、すごく刺激的で楽しい時間でした。完成した作品を観た時の衝撃も忘れられません。アニメーションはもちろんのこと、思わず心を揺さぶられ、そしていつかの自分に寄り添ってくれるような物語です。ぜひ劇場でご覧になってください。
■佐々木ありさ（CV：松下エルモ）
松下エルモの声を担当いたしました佐々木ありさです。オーディション会場に入ったあの日に感じた熱気。完成した作品を見た時の放心。カンヌの地で門脇監督を囲んでいる世界中の映画ファンの皆さまの表情。どれも忘れられない、忘れたくない煌めき溢れる瞬間でした。『我々は宇宙人』の一ファンとして、1人でも多くの方にこの映画が届くことを心から願っています。
■エド・はるみ（CV：書道の先生）
子供の頃の心象風景―――。
この映画を一目見て、
私の中で眠り続けていた
その遠い記憶が、
まばゆい光に包まれながら
一気に玉手箱から溢れ出しました。
ほとばしる若さと
才能のかたまり、
門脇康平監督とご一緒できて
我々は光栄です。