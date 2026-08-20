綾瀬はるか、赤いスーツで法廷に立つ “日本初”のハラスメント裁判描く『ファーストボイス』場面写真
俳優の綾瀬はるかが主演を務める映画『ファーストボイス』（10月2日公開）から、ファーストサマーウイカ、松本穂香ら演じる登場人物たちの姿を捉えた場面写真が一挙解禁された。
【画像】綾瀬はるか、末っ子を抱き、両手で子どもたちと手をつなぐ3児の母の顔も
本作は、ディスコでミラーボールが煌めき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年が舞台。「ハラスメント」という言葉すら定着していなかった時代に、「100％負ける」と言われた日本初のハラスメント裁判に挑んだ女性たちの実話に着想を得た物語（フィクション）。職場で居場所を奪われ、傷つきながらも声を上げた女性と、その訴えに向き合った弁護士たちが、時代の“常識”に立ち向かう姿を描くリーガルエンターテインメントだ。
企画の原点となったのは、「過去の裁判を描く物語ではなく、いまも理不尽の中で苦しんでいる人たちに、“あなたは悪くない”と届けるための映画にしたい」という思い。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だという価値観が根強く、ボディタッチや「女のくせに」「空気を読め」といった言動も受け入れられていた時代に、声を上げた人々の勇気を現代へつなぐ。
綾瀬が演じるのは、困っている人を放っておけない弁護士であり、3児の母でもある朝日道子。解禁された場面写真には、力強い赤のスーツを身にまとい、法廷に立つ朝日の姿が収められている。
ファーストサマーウイカは、職場で理不尽な嫌がらせを受け、会社と上司を相手に提訴しようと立ち上がる上原恵役。松本は、朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士・藤野栞を演じる。
このほか、朝日の信念に共感してともに立ち上がる弁護士・宮本由莉子役の木村多江、弁護団に加わる八木玲子役の山田真歩ら、それぞれの場所から時代の固定観念に抗う女性たちの姿も切り取られた。
一方、恵がかつて勤めていた出版社の元同僚・吉井隆（鈴鹿央士）が法廷で証言する場面や、被告側の証人として出廷する小松貴教（工藤阿須加）の姿も。さらに、出版社の編集長・澤口裕人（水川かたまり）、裁判で負けることはないと確信する被告側の弁護士・高梨啓示（筒井道隆）ら、異なる立場から裁判に関わる男性キャラクターたちも登場する。
共演にはこのほか、峯村リエ、迫田孝也、酒向芳らが名を連ねる。
【画像】綾瀬はるか、末っ子を抱き、両手で子どもたちと手をつなぐ3児の母の顔も
本作は、ディスコでミラーボールが煌めき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年が舞台。「ハラスメント」という言葉すら定着していなかった時代に、「100％負ける」と言われた日本初のハラスメント裁判に挑んだ女性たちの実話に着想を得た物語（フィクション）。職場で居場所を奪われ、傷つきながらも声を上げた女性と、その訴えに向き合った弁護士たちが、時代の“常識”に立ち向かう姿を描くリーガルエンターテインメントだ。
綾瀬が演じるのは、困っている人を放っておけない弁護士であり、3児の母でもある朝日道子。解禁された場面写真には、力強い赤のスーツを身にまとい、法廷に立つ朝日の姿が収められている。
ファーストサマーウイカは、職場で理不尽な嫌がらせを受け、会社と上司を相手に提訴しようと立ち上がる上原恵役。松本は、朝日の弁護士事務所で働く新人弁護士・藤野栞を演じる。
このほか、朝日の信念に共感してともに立ち上がる弁護士・宮本由莉子役の木村多江、弁護団に加わる八木玲子役の山田真歩ら、それぞれの場所から時代の固定観念に抗う女性たちの姿も切り取られた。
一方、恵がかつて勤めていた出版社の元同僚・吉井隆（鈴鹿央士）が法廷で証言する場面や、被告側の証人として出廷する小松貴教（工藤阿須加）の姿も。さらに、出版社の編集長・澤口裕人（水川かたまり）、裁判で負けることはないと確信する被告側の弁護士・高梨啓示（筒井道隆）ら、異なる立場から裁判に関わる男性キャラクターたちも登場する。
共演にはこのほか、峯村リエ、迫田孝也、酒向芳らが名を連ねる。