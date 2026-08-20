お笑いコンビ・コットン、『映画名探偵プリキュア！』ゲスト出演決定 謎に大きく関わる“ダメダメ”役演じる
『映画名探偵プリキュア︕不思議な庭と2⼈の秘密』のゲスト声優として、お笑いコンビ・コットンの出演が発表された。主人公あんなたちが挑む“バツ印事件”を引き起こすキャラクター”ダメダメ“役を務める。
【写真】キュアアンサー＆キュアミスティックと並ぶコットン
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で立派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから依頼者の大切な物を取り戻すため名探偵プリキュアに変身。事件を“キュアット解決”してみんなの笑顔を守る物語だ。
コットンは、1月に実施されたテレビシリーズのお披露目会見でスペシャル応援ゲストとして登壇した際の熱量に感銘を受けたプロデューサーのラブコールを受け、ゲスト声優として出演することとなった。
コットンのきょんは「オファーが来て、めちゃくちゃ嬉しかったです！姪っ子がプリキュアの大ファンなので、作品に携わる事ができて、鼻高々です」と喜びが全面にあふれるコメントを寄せている。
そんなコットンが演じる”ダメダメ“は、黒くてバツ印が印象的な謎の生き物。バツ印を投げて貼り付けられた物は、動けなくなったり、使えなくなったりしてしまう。かりんの不思議な庭にも大量に発生し、妖精のレインは「ダメダメからかりんを守って欲しい」と名探偵プリキュアに依頼。街やかりんを困らせるダメダメが発生してしまう原因には深いワケが…。名探偵プリキュアはその答えにたどり着き、キュアット解決できるのか。
ダメダメには鳴き声だけで言葉を話さないという特徴が。そのため、コットンが映画で「ダメ」と言った回数は196回（※台本記載上）。「ダメ」という2文字だけで感情を表現するために、西村は「『こんな声出るんだ！』と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました」と並々ならぬ気合いがうかがえるコメント。
さらに、コットンが今回演じたのは小・中・大と大きさが違うダメダメ8種など合計10役以上。元アナウンサーの西村はその経験を生かしテレビの司会者役を、きょんはテレビコメンテーター役を好演した。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
※コットンのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西村真二
「プリキュアの声優の仕事が来ました」と言われた時は、一瞬「僕らがプリキュア役!?」と驚きました（笑）。沢山の人から愛されている作品に参加できるのは、素直に嬉しいです。僕らが演じたダメダメは「ダメ」というセリフしか言わないのですが、「こんな声出るんだ！」と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました。勇気がもらえる映画になっているので、ぜひ映画館でご覧ください！
■きょん
オファーが来て、めちゃくちゃ嬉しかったです！姪っ子がプリキュアの大ファンなので、作品に携わる事ができて、鼻高々です。アフレコでは一生分の「ダメ」を言ったのではないかと思うくらい沢山言いました（笑）。
「ダメ」という言葉にあらゆる感情を乗せて演じることは難しかったです。子供達だけでなく、大人にとっても学びのある作品になっていると思いますので、どうぞご期待ください！
【写真】キュアアンサー＆キュアミスティックと並ぶコットン
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年の誕生日にポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然1999年にタイムスリップしてしまう。そこで探偵に憧れている小林みくる（本渡楓）や自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、キュアット探偵事務所で立派な名探偵になることを決意。事件の度に現れる怪盗団ファントムから依頼者の大切な物を取り戻すため名探偵プリキュアに変身。事件を“キュアット解決”してみんなの笑顔を守る物語だ。
コットンのきょんは「オファーが来て、めちゃくちゃ嬉しかったです！姪っ子がプリキュアの大ファンなので、作品に携わる事ができて、鼻高々です」と喜びが全面にあふれるコメントを寄せている。
そんなコットンが演じる”ダメダメ“は、黒くてバツ印が印象的な謎の生き物。バツ印を投げて貼り付けられた物は、動けなくなったり、使えなくなったりしてしまう。かりんの不思議な庭にも大量に発生し、妖精のレインは「ダメダメからかりんを守って欲しい」と名探偵プリキュアに依頼。街やかりんを困らせるダメダメが発生してしまう原因には深いワケが…。名探偵プリキュアはその答えにたどり着き、キュアット解決できるのか。
ダメダメには鳴き声だけで言葉を話さないという特徴が。そのため、コットンが映画で「ダメ」と言った回数は196回（※台本記載上）。「ダメ」という2文字だけで感情を表現するために、西村は「『こんな声出るんだ！』と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました」と並々ならぬ気合いがうかがえるコメント。
さらに、コットンが今回演じたのは小・中・大と大きさが違うダメダメ8種など合計10役以上。元アナウンサーの西村はその経験を生かしテレビの司会者役を、きょんはテレビコメンテーター役を好演した。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
※コットンのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■西村真二
「プリキュアの声優の仕事が来ました」と言われた時は、一瞬「僕らがプリキュア役!?」と驚きました（笑）。沢山の人から愛されている作品に参加できるのは、素直に嬉しいです。僕らが演じたダメダメは「ダメ」というセリフしか言わないのですが、「こんな声出るんだ！」と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました。勇気がもらえる映画になっているので、ぜひ映画館でご覧ください！
■きょん
オファーが来て、めちゃくちゃ嬉しかったです！姪っ子がプリキュアの大ファンなので、作品に携わる事ができて、鼻高々です。アフレコでは一生分の「ダメ」を言ったのではないかと思うくらい沢山言いました（笑）。
「ダメ」という言葉にあらゆる感情を乗せて演じることは難しかったです。子供達だけでなく、大人にとっても学びのある作品になっていると思いますので、どうぞご期待ください！