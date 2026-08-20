『王様のブランチ』リポーター美女、美しいボディラインを大胆披露 1st写真集！
『王様のブランチ』（TBSテレビ系）のリポーターや、グラビア、女優業と幅広く活躍する冴木柚葉（ゆずは）の1st写真集（タイトル未定）の発売が決定した。
【写真】人気グラドル30歳にSKE48美女のランジェリーカットも SPA！最新号フォトギャラリー
2018年より活動を開始し、2022年には『王様のブランチ』（TBSテレビ系）リポーターに抜てき。2025年には多くのインフルエンサーやモデルが在籍する芸能プロダクション「seju」に移籍し、グラビア活動、女優業と幅広く活動する冴木。
本作のテーマは「国民的彼女感」。普段のグラビアではクールな表情の印象も強い冴木だが、初めての海外撮影に屈託なく笑い、おどける、その愛しさに溢れた「素顔」を一冊に詰め込んだ。
撮影地となったのは、タイ西部の港町・ホアヒンと近隣の深い森に抱かれたリゾート。美しいロケーションと降り注ぐ太陽のもと、白磁のような美しいボディラインも大胆に披露。自身初となるランジェリーショットや、思わず息を呑んでしまうような肌見せにもチャレンジしている。カメラマンは冴木の初グラビアの撮影も担当している東京祐氏。冴木が信頼する撮影チームで心から旅を楽しみ、リラックスして撮影に臨んだ。
写真集公式Xアカウント（@yuzuhabook_1st）では、写真集発売日まで、カウントダウン企画やオフショットの投稿を行っていく。また、Amazonでは限定特典付きの特別カバー版の発売も行われる。
【冴木柚葉さんコメント】
この度、ずっと夢だった1st写真集を発売することになりました！
いつか必ず叶えたいと思い続けてきた夢を、こうして形にして皆さんへ届けられることが本当に幸せです。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます！
撮影の舞台は、人生初のタイ。不思議なくらい心がほどけて、今までで一番飾らない、ありのままの私を残すことができました。
今の私だからこそ残せた、大切な一冊です。
ぜひ手に取ってもらえたら嬉しいです！
冴木柚葉1st写真集（タイトル未定）は光文社より10月15日発売。3300円（税別）。
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2018年より活動を開始し、2022年には『王様のブランチ』（TBSテレビ系）リポーターに抜てき。2025年には多くのインフルエンサーやモデルが在籍する芸能プロダクション「seju」に移籍し、グラビア活動、女優業と幅広く活動する冴木。
撮影地となったのは、タイ西部の港町・ホアヒンと近隣の深い森に抱かれたリゾート。美しいロケーションと降り注ぐ太陽のもと、白磁のような美しいボディラインも大胆に披露。自身初となるランジェリーショットや、思わず息を呑んでしまうような肌見せにもチャレンジしている。カメラマンは冴木の初グラビアの撮影も担当している東京祐氏。冴木が信頼する撮影チームで心から旅を楽しみ、リラックスして撮影に臨んだ。
写真集公式Xアカウント（@yuzuhabook_1st）では、写真集発売日まで、カウントダウン企画やオフショットの投稿を行っていく。また、Amazonでは限定特典付きの特別カバー版の発売も行われる。
【冴木柚葉さんコメント】
この度、ずっと夢だった1st写真集を発売することになりました！
いつか必ず叶えたいと思い続けてきた夢を、こうして形にして皆さんへ届けられることが本当に幸せです。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます！
撮影の舞台は、人生初のタイ。不思議なくらい心がほどけて、今までで一番飾らない、ありのままの私を残すことができました。
今の私だからこそ残せた、大切な一冊です。
ぜひ手に取ってもらえたら嬉しいです！
冴木柚葉1st写真集（タイトル未定）は光文社より10月15日発売。3300円（税別）。