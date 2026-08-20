『夫婦と16歳』第8話 “美子”かたせ梨乃、旧友に500万円をせがまれ学生時代の“ある記憶”がよみがえる
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第8話が20日深夜に放送される。
【写真】セーラー服姿の美子（かたせ梨乃）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第8話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第8話あらすじ
様々な条件をのみ、妻・冴（岡田結実）とよりを戻した紘（豆原）は幸せな日々を送っていた。
一方、紘が部屋に帰ってこないことに痺れを切らし、美子（かたせ）は黒岩美子（夏樹陽子）にすがるようになり、怪しげな集会にどんどんのめり込んでいく。すると、黒岩美子に500万円貸してほしいとせがまれるが、学生時代の“ある記憶”を思い出す。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】セーラー服姿の美子（かたせ梨乃）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第8話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第8話あらすじ
一方、紘が部屋に帰ってこないことに痺れを切らし、美子（かたせ）は黒岩美子（夏樹陽子）にすがるようになり、怪しげな集会にどんどんのめり込んでいく。すると、黒岩美子に500万円貸してほしいとせがまれるが、学生時代の“ある記憶”を思い出す。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。