『夫婦と16歳』第8話 “美子”かたせ梨乃、旧友に500万円をせがまれ学生時代の“ある記憶”がよみがえる

『夫婦と16歳』第8話 “美子”かたせ梨乃、旧友に500万円をせがまれ学生時代の“ある記憶”がよみがえる