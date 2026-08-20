ざわちん「ガン萎えでした」破局理由は元彼からの“まさかのお願い”
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#6が18日、放送された。#6では、整形を経験した男女が真実の恋を探す恋愛企画「シリコンズ：ラブ2 整形女の恋物語」を放送した。
【写真】ざわちん、整形「1週間前にした」 ビフォーアフター公開
整形総額約1000万円の美容クリニック店員を巡り、男性メンバーがバチバチに火花を散らす。さらに、「女性からの投票がゼロの男性は即脱落・退場」という非情なルールが告げられ、一気に緊張感が高まる展開となった。
スタジオには、タレントのざわちんと、グラビアアイドルでタレントの岸明日香が登場。ざわちんは「ド陰キャがすごい大好き」「ザ・オタクみたいな」と好きなタイプを明かす。そこでニューヨーク・屋敷裕政が「『この人のメイクしてくれ』とか言われたことあるんですか？」と尋ねると、ざわちんは「ありました」とうなずき、「嫌すぎて別れました」「彼氏に『明日北川景子のメイクしてデートしよう』って言われた瞬間にガン萎えでした」と、それが
原因で即破局したことを明かした。
また、「20歳の頃に付き合っていた彼氏に浮気をされたことがある」とも告白。デート当日にドタキャンの連絡があり、不審に思って彼の元カノのSNSをチェックしたところ、「彼が映っていた」ことで浮気が発覚。「すぐに電話したら正直に話してくれて、彼はざわちんの方が好きだって…」「元カノと別れて結局付き合いました」と浮気を許したという。
しかし、その後の破局理由を聞くと「北川景子さんのモノマネメイクで…」とメイクをお願いした彼氏と同一人物だということが判明。屋敷は思わず「浮気では別れへんのに、北川景子のモノマネメイクでは別れる？」とツッコミを
入れていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】ざわちん、整形「1週間前にした」 ビフォーアフター公開
整形総額約1000万円の美容クリニック店員を巡り、男性メンバーがバチバチに火花を散らす。さらに、「女性からの投票がゼロの男性は即脱落・退場」という非情なルールが告げられ、一気に緊張感が高まる展開となった。
原因で即破局したことを明かした。
また、「20歳の頃に付き合っていた彼氏に浮気をされたことがある」とも告白。デート当日にドタキャンの連絡があり、不審に思って彼の元カノのSNSをチェックしたところ、「彼が映っていた」ことで浮気が発覚。「すぐに電話したら正直に話してくれて、彼はざわちんの方が好きだって…」「元カノと別れて結局付き合いました」と浮気を許したという。
しかし、その後の破局理由を聞くと「北川景子さんのモノマネメイクで…」とメイクをお願いした彼氏と同一人物だということが判明。屋敷は思わず「浮気では別れへんのに、北川景子のモノマネメイクでは別れる？」とツッコミを
入れていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。