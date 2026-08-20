今夜放送『ミュージックジェネレーション』3時間SPは世代別“夏の名曲”を大特集
今夜19時放送の音楽番組『ミュージックジェネレーション』（フジテレビ系）3時間スペシャルでは、世代別「夏の名曲」をテーマに、各世代の定番ソングの数々を、世代を代表するゲストの思い出エピソードとともに紹介する。
【写真】超特急やM！LKの弟分グループ「Lienel」から近藤駿太、高岡ミロ
今回のゲストは、令和世代から山之内すずに加え、番組初登場となるボーイズグループ2組。EBiDAN・超特急やM！LKの弟分グループ“Lienel”から近藤駿太、高岡ミロ、そして秋元康総合プロデュースのシアターボーイズプロジェクト“Cloud ten”から福間しん、本田高優が登場。
平成世代からは、当番組で“分かりやすい解説”でおなじみのsyudouと、長谷川忍（シソンヌ）、横澤夏子が登場。そして、いつも熱い男・小森隼（GENERATIONS）が沖縄から中継で参戦する。昭和世代には、南野陽子が久々に登場。MCのさまぁ〜ず（大竹一樹、三村マサカズ）とともにスタジオを盛り上げる。
各世代に聞き、支持を集めた楽曲を「世代別 夏の名曲8選」として発表する。シソンヌ・長谷川が「湘南で恋なんか1回もしていないのにこれを聴いたら、湘南で恋をした記憶になってしまう」と語る魔法の名曲がラインナップ。ほかにも、あいみょん、嵐、ORANGE RANGE、サザンオールスターズ、ZONE、TUBE、HANA、ポルノグラフィティ、松田聖子、Mrs. GREEN APPLE、ゆず（※50音順）など、夏のプレイリストには欠かせない名曲が続々登場する。
夏といえば、野外ライブやフェスも多い季節。そこで、各世代に聞いた、夏にライブで見たいバンド8組を紹介する。ONE OK ROCK、SEKAI NO OWARI、Mr.Childrenなど実力派ぞろい。アンケートで多くの声が寄せられたライブで盛り上がる楽曲を、迫力あるライブ映像で届ける。野外で開催された大規模ライブの映像に、スタジオでも思わず声が上がる。
暦の上ではまもなく処暑。ということで、夏の終わりにも聴きたい“夏のせつないラブソング”を世代別に紹介する。syudouが「夏の終わりを書かせたら右に出る者はいない！」と断言するフジファブリックの名曲。そして、大塚愛、神はサイコロを振らない、チェッカーズ、back number、森山直太朗、離婚伝説など、聴きごたえのある12曲がそろった。この夏のプレイリストに追加したくなること間違いなしだ。
聴く者の心を揺さぶり、一瞬でその世界観に引き込むサザンオールスターズの楽曲。時代・世代を超えて愛され続けている曲の中から、今回は心に響く“夏のせつないラブソング”4曲を貴重なライブ映像で紹介する。番組初登場の楽曲に、さまぁ〜ずらスタジオメンバーが見入ってしまう。
番組でおなじみ、平成世代代表のシソンヌ・長谷川が、夏の名曲に入らなかった曲の中から独自の目線で“平成世代に刺さる青春ソング”を選曲する。松浦亜弥、PUFFY、湘南乃風など、あのキラキラした時代を彩ったヒットチューンにスタジオも盛り上がるが、いまいち刺さらない曲も。果たして、“DJ長谷川”の青春の夏ソングプレイリストは、平成世代の視聴者に刺さるのか？
また、楽曲以外にも「平成世代なら絶対刺さる！」と断言する長谷川が大好きなポカリスエットのCM映像を、みんなで見る場面もある。
今やボーイズグループ戦国時代。人気グループになると、ライブチケットも入手困難だ。しかし、ファンはライブ会場でしか味わえない“推し”との一体感や、ライブ会場ならではの景色を味わいたい。そこで、各世代に聞いた“ライブに行きたい現役ボーイズグループ”8組を発表する。声の多かったライブで盛り上がる曲を、もちろんライブ映像で見ていく。BE:FIRST、M!LK、Snow Man、超特急、なにわ男子など、各グループの特色あるライブ映像を見たスタジオは、笑顔と多幸感に包まれる。
スタジオでは、ボーイズグループのメンバーとして活動しているLienelの近藤と高岡が、実際にライブへ行った際の楽しみ方を、メンバーカラーやコールを中心に平成・昭和世代にレクチャーするが、M!LKのライブ映像に出てきた難易度の高いコールに、三村は「こりゃ無理だ」と笑う。
明日8月21日より開幕する『バレーボール アジア選手権2026』に出場する日本代表の石川真佑選手、佐藤淑乃選手がVTR出演。青春時代の夏ソングを、バレーボールに打ち込んでいた学生の頃の思い出とともに振り返る。
少しでも番組に出たかったという小森が、沖縄から中継で登場。青い海と白い砂浜をバックに、誰よりも夏を満喫している小森が、ものすごい熱量でRADWIMPSの名曲を紹介する。
『ミュージックジェネレーション』は、フジテレビ系にて8月20日19時放送。
※Lienel（近藤駿太、高岡ミロ）、Cloud ten（福間しん、本田高優）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Lienel（近藤駿太、高岡ミロ）
――収録を終えての感想をお聞かせください。
高岡ミロ：ゴールデン帯のバラエティーで（近藤と）2人で出られるなんて本当にうれしい限りです。さまぁ〜ずのお2人が、「休憩のようにやっていいから！」と言ってくださったおかげで一気に緊張が解けて、楽しく収録に臨めました。
近藤駿太：僕たちは、先輩や初対面の方がいると緊張して猫をかぶってしまうところがあるのですが、みなさんが温かくて、素の感じですごく楽しんで収録に臨めました。さまぁ〜ずさんのことが、昔から好きだったので、共演できてうれしかったです。
――「夏の名曲」というテーマでしたが、特に印象に残っているアーティストは？
近藤：僕はやっぱり、夏と言ったらサザンオールスターズさんですね。全世代のみなさんが知っていて、さらに愛され続ける楽曲っていうのはなかなかないと思うので印象に残りましたね。
高岡：僕は、indigo la Endさんのある楽曲のタイトルがどうしても思い出せずアンケートに書けなかったんです。でも、VTRで僕の一つ上の平成世代の楽曲として紹介されていて、幅広く知られている曲なんだなと感動しました。すてきなアーティストさんがたくさんいるなかで、僕たちLienelもアーティスト、アイドルとして3世代で愛される楽曲を出せるように頑張ろうと思いました。
――ボーイズグループ特集で印象に残ったグループは？
近藤：やっぱりLienelですね（笑）。「超絶SUMMERでバカになれ」を紹介していただいたんですけど、最近の映像の方がバカになりきれてるので、ぜひそっちを見てもらいたいなっていうのと同時にあれがゴールデン帯で流れるのがちょっと楽しみです。みんなびっくりするんじゃないかな？
高岡：僕は、大好きで尊敬するリョウガさんがいらっしゃる超特急をVTRで見ることができてうれしかったです。僕自身も8号車（超特急のファンネーム）なので、これを機に8号車の輪を広げていけたらいいなと思いました。
――最後に番組の見どころを教えてください。
近藤：今回僕たち2人での初めてのゴールデン番組出演ということで、ミロが大暴れしております。“ミロ大暴れ回”です。僕がたくさん助け船を出しましたので、そこをぜひ楽しみにしていただければなと思います！（笑）
高岡：やばいフリするなよ！ ファンのみんなが放送見てびっくりしちゃうよ？（笑） 今回、共演させていただいた方々が大御所の方ばかりですごく緊張したのですが、自分なりに伸び伸びと発言させていただけたかなと思っておりますので、ぜひ放送を楽しみに待っていてほしいなと思います！
■Cloud ten（福間しん、本田高優）
――お2人はテレビ初出演とのことですが、収録を終えていかがでしたか？
福間しん：緊張しすぎて、途中で頭が真っ白になってしまったのですが、本当にスタジオのみなさんが優しくて。僕が変なことを言ってもフォローしていただいてありがたかったです。あと、（本田）高優が隣にいてくれて心強かったです。お互いに膝をトントンして励まし合ってました（笑）。
本田高優：初めての収録でこうやってみなさんとグループの垣根を越えて絆が生まれてすごくうれしいです。あと、僕は個人的にシソンヌの長谷川（忍）さんが大好きなので、まさか自分にツッコんでくださるとは思わなくてうれしかったです。すごく今後の自信にもつながりましたし、これからもっと精進、精進していきます！
――「夏の名曲」というテーマでしたが、特に印象に残っているアーティストは？
福間：僕は三人祭さんの曲が印象に残ってて、本当は今日、曲が紹介されたときに長谷川さんにキスしようとしてたんですけど…受け入れてもらえないかなって思ってやめました（笑）。
本田：僕は、松浦亜弥さんが“アイドルとは”の答えだと思っていて、今回紹介されていた夏の曲を改めて聴いていい曲だなと思いました。
――ボーイズグループ特集で印象に残ったグループは？
福間：僕自身が関西出身なので、特になにわ男子さんが印象に残りました。本当にキラキラしていて“Theアイドル”な姿に圧倒されました。いつか僕たちも「ミュージックジェネレーション」さんで紹介されるように頑張りたいなと思いました。
本田：僕もなにわ男子さんをよく見させていただいていたので、こうやって自分がアイドルになってみると、より偉大さが分かるというか…。まねしてできることではないし、みなさんの持って生まれた才能だなって改めて実感しました。
――最後に番組の見どころを教えてください。
福間：僕たちCloud tenも今回が初めてのテレビ出演ということで、初々しい姿をお見せできるかなと思います（笑）。まだまだ成長中の僕たちの姿を見て、少しでも笑っていただけたらうれしいです。
本田：僕たちCloud tenにとって初めてのテレビ番組出演だったので、2人でたくさん話し合って今日に懸けてきたってくらいの勢いで頑張ったので、みなさんの心に何か残るものがあればうれしいなと思います。
【写真】超特急やM！LKの弟分グループ「Lienel」から近藤駿太、高岡ミロ
今回のゲストは、令和世代から山之内すずに加え、番組初登場となるボーイズグループ2組。EBiDAN・超特急やM！LKの弟分グループ“Lienel”から近藤駿太、高岡ミロ、そして秋元康総合プロデュースのシアターボーイズプロジェクト“Cloud ten”から福間しん、本田高優が登場。
各世代に聞き、支持を集めた楽曲を「世代別 夏の名曲8選」として発表する。シソンヌ・長谷川が「湘南で恋なんか1回もしていないのにこれを聴いたら、湘南で恋をした記憶になってしまう」と語る魔法の名曲がラインナップ。ほかにも、あいみょん、嵐、ORANGE RANGE、サザンオールスターズ、ZONE、TUBE、HANA、ポルノグラフィティ、松田聖子、Mrs. GREEN APPLE、ゆず（※50音順）など、夏のプレイリストには欠かせない名曲が続々登場する。
夏といえば、野外ライブやフェスも多い季節。そこで、各世代に聞いた、夏にライブで見たいバンド8組を紹介する。ONE OK ROCK、SEKAI NO OWARI、Mr.Childrenなど実力派ぞろい。アンケートで多くの声が寄せられたライブで盛り上がる楽曲を、迫力あるライブ映像で届ける。野外で開催された大規模ライブの映像に、スタジオでも思わず声が上がる。
暦の上ではまもなく処暑。ということで、夏の終わりにも聴きたい“夏のせつないラブソング”を世代別に紹介する。syudouが「夏の終わりを書かせたら右に出る者はいない！」と断言するフジファブリックの名曲。そして、大塚愛、神はサイコロを振らない、チェッカーズ、back number、森山直太朗、離婚伝説など、聴きごたえのある12曲がそろった。この夏のプレイリストに追加したくなること間違いなしだ。
聴く者の心を揺さぶり、一瞬でその世界観に引き込むサザンオールスターズの楽曲。時代・世代を超えて愛され続けている曲の中から、今回は心に響く“夏のせつないラブソング”4曲を貴重なライブ映像で紹介する。番組初登場の楽曲に、さまぁ〜ずらスタジオメンバーが見入ってしまう。
番組でおなじみ、平成世代代表のシソンヌ・長谷川が、夏の名曲に入らなかった曲の中から独自の目線で“平成世代に刺さる青春ソング”を選曲する。松浦亜弥、PUFFY、湘南乃風など、あのキラキラした時代を彩ったヒットチューンにスタジオも盛り上がるが、いまいち刺さらない曲も。果たして、“DJ長谷川”の青春の夏ソングプレイリストは、平成世代の視聴者に刺さるのか？
また、楽曲以外にも「平成世代なら絶対刺さる！」と断言する長谷川が大好きなポカリスエットのCM映像を、みんなで見る場面もある。
今やボーイズグループ戦国時代。人気グループになると、ライブチケットも入手困難だ。しかし、ファンはライブ会場でしか味わえない“推し”との一体感や、ライブ会場ならではの景色を味わいたい。そこで、各世代に聞いた“ライブに行きたい現役ボーイズグループ”8組を発表する。声の多かったライブで盛り上がる曲を、もちろんライブ映像で見ていく。BE:FIRST、M!LK、Snow Man、超特急、なにわ男子など、各グループの特色あるライブ映像を見たスタジオは、笑顔と多幸感に包まれる。
スタジオでは、ボーイズグループのメンバーとして活動しているLienelの近藤と高岡が、実際にライブへ行った際の楽しみ方を、メンバーカラーやコールを中心に平成・昭和世代にレクチャーするが、M!LKのライブ映像に出てきた難易度の高いコールに、三村は「こりゃ無理だ」と笑う。
明日8月21日より開幕する『バレーボール アジア選手権2026』に出場する日本代表の石川真佑選手、佐藤淑乃選手がVTR出演。青春時代の夏ソングを、バレーボールに打ち込んでいた学生の頃の思い出とともに振り返る。
少しでも番組に出たかったという小森が、沖縄から中継で登場。青い海と白い砂浜をバックに、誰よりも夏を満喫している小森が、ものすごい熱量でRADWIMPSの名曲を紹介する。
『ミュージックジェネレーション』は、フジテレビ系にて8月20日19時放送。
※Lienel（近藤駿太、高岡ミロ）、Cloud ten（福間しん、本田高優）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Lienel（近藤駿太、高岡ミロ）
――収録を終えての感想をお聞かせください。
高岡ミロ：ゴールデン帯のバラエティーで（近藤と）2人で出られるなんて本当にうれしい限りです。さまぁ〜ずのお2人が、「休憩のようにやっていいから！」と言ってくださったおかげで一気に緊張が解けて、楽しく収録に臨めました。
近藤駿太：僕たちは、先輩や初対面の方がいると緊張して猫をかぶってしまうところがあるのですが、みなさんが温かくて、素の感じですごく楽しんで収録に臨めました。さまぁ〜ずさんのことが、昔から好きだったので、共演できてうれしかったです。
――「夏の名曲」というテーマでしたが、特に印象に残っているアーティストは？
近藤：僕はやっぱり、夏と言ったらサザンオールスターズさんですね。全世代のみなさんが知っていて、さらに愛され続ける楽曲っていうのはなかなかないと思うので印象に残りましたね。
高岡：僕は、indigo la Endさんのある楽曲のタイトルがどうしても思い出せずアンケートに書けなかったんです。でも、VTRで僕の一つ上の平成世代の楽曲として紹介されていて、幅広く知られている曲なんだなと感動しました。すてきなアーティストさんがたくさんいるなかで、僕たちLienelもアーティスト、アイドルとして3世代で愛される楽曲を出せるように頑張ろうと思いました。
――ボーイズグループ特集で印象に残ったグループは？
近藤：やっぱりLienelですね（笑）。「超絶SUMMERでバカになれ」を紹介していただいたんですけど、最近の映像の方がバカになりきれてるので、ぜひそっちを見てもらいたいなっていうのと同時にあれがゴールデン帯で流れるのがちょっと楽しみです。みんなびっくりするんじゃないかな？
高岡：僕は、大好きで尊敬するリョウガさんがいらっしゃる超特急をVTRで見ることができてうれしかったです。僕自身も8号車（超特急のファンネーム）なので、これを機に8号車の輪を広げていけたらいいなと思いました。
――最後に番組の見どころを教えてください。
近藤：今回僕たち2人での初めてのゴールデン番組出演ということで、ミロが大暴れしております。“ミロ大暴れ回”です。僕がたくさん助け船を出しましたので、そこをぜひ楽しみにしていただければなと思います！（笑）
高岡：やばいフリするなよ！ ファンのみんなが放送見てびっくりしちゃうよ？（笑） 今回、共演させていただいた方々が大御所の方ばかりですごく緊張したのですが、自分なりに伸び伸びと発言させていただけたかなと思っておりますので、ぜひ放送を楽しみに待っていてほしいなと思います！
■Cloud ten（福間しん、本田高優）
――お2人はテレビ初出演とのことですが、収録を終えていかがでしたか？
福間しん：緊張しすぎて、途中で頭が真っ白になってしまったのですが、本当にスタジオのみなさんが優しくて。僕が変なことを言ってもフォローしていただいてありがたかったです。あと、（本田）高優が隣にいてくれて心強かったです。お互いに膝をトントンして励まし合ってました（笑）。
本田高優：初めての収録でこうやってみなさんとグループの垣根を越えて絆が生まれてすごくうれしいです。あと、僕は個人的にシソンヌの長谷川（忍）さんが大好きなので、まさか自分にツッコんでくださるとは思わなくてうれしかったです。すごく今後の自信にもつながりましたし、これからもっと精進、精進していきます！
――「夏の名曲」というテーマでしたが、特に印象に残っているアーティストは？
福間：僕は三人祭さんの曲が印象に残ってて、本当は今日、曲が紹介されたときに長谷川さんにキスしようとしてたんですけど…受け入れてもらえないかなって思ってやめました（笑）。
本田：僕は、松浦亜弥さんが“アイドルとは”の答えだと思っていて、今回紹介されていた夏の曲を改めて聴いていい曲だなと思いました。
――ボーイズグループ特集で印象に残ったグループは？
福間：僕自身が関西出身なので、特になにわ男子さんが印象に残りました。本当にキラキラしていて“Theアイドル”な姿に圧倒されました。いつか僕たちも「ミュージックジェネレーション」さんで紹介されるように頑張りたいなと思いました。
本田：僕もなにわ男子さんをよく見させていただいていたので、こうやって自分がアイドルになってみると、より偉大さが分かるというか…。まねしてできることではないし、みなさんの持って生まれた才能だなって改めて実感しました。
――最後に番組の見どころを教えてください。
福間：僕たちCloud tenも今回が初めてのテレビ出演ということで、初々しい姿をお見せできるかなと思います（笑）。まだまだ成長中の僕たちの姿を見て、少しでも笑っていただけたらうれしいです。
本田：僕たちCloud tenにとって初めてのテレビ番組出演だったので、2人でたくさん話し合って今日に懸けてきたってくらいの勢いで頑張ったので、みなさんの心に何か残るものがあればうれしいなと思います。