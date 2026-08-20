「来ないと飛び降りる」“世界で最も美しい顔100人″グラビア美女、メンヘラ元彼から恐怖の連絡
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#6が18日、放送された。#6では、整形を経験した男女が真実の恋を探す恋愛企画「シリコンズ：ラブ2 整形女の恋物語」を放送した。
【写真】林ゆめ、黄色ビキニ姿＆白ワンピース水着 大人っぽさ＆ヘルシーさが魅力の最新グラビア
スタジオゲストには、タレントの森咲智美と、グラビアアイドルでタレントの林ゆめが登場。“世界で最も美しい顔100人"に選ばれたこともある林は、過去の恋愛について聞かれ、学生時代の修羅場エピソードを告白した。
「学生のときにメンヘラと付き合ってて、毎日のようにケンカしてた」と切り出した林は、ケンカをした翌日も学校へ行っていたところ、彼氏から「何でそんな普通に学校行ってるの？」と怒りの連絡が入り、さらに「今すぐ来ないと飛び降りる」と脅されたことを告白。「学校を早退して行った」と語る林に対し、森田が「飛び降りるってどこにおったの？」と尋ねると、林は「『屋根の上』って言われました」と明かし、スタジオ一同を困惑させていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
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スタジオゲストには、タレントの森咲智美と、グラビアアイドルでタレントの林ゆめが登場。“世界で最も美しい顔100人"に選ばれたこともある林は、過去の恋愛について聞かれ、学生時代の修羅場エピソードを告白した。
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