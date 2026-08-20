不倫報道→芸能界卒業した美女27歳、“キャバ嬢”転身を電撃報告！ 「グラビア戻ってきて」の声も
元グラビアアイドルでインフルエンサー、村島未悠が18日、自身のInstagramを更新し、京都のキャバクラで活動をスタートしたことを報告した。
【写真】即NO1になりそう！ 不倫報道→芸能界卒業の美女、キャバ嬢転身した姿がかわいい
村島は1998年8月27日生まれ、大阪府出身の27歳。10代からMIYU名義でアイドルグループに加入するとともに、グラビアなどでも活躍していたが、グループ卒業後、2021年1月から村島未悠の名前で活動を再開する。グラビアで活躍するほか、オフィシャルファンクラブも設立されていたが、2024年6月に一部週刊誌に一部スポーツ選手との不倫が報じられ謝罪。その後、所属していた事務所も退所し、同10月には芸能界を卒業してYouTubeやTikTok上で活動していくことを報告していた。
そんな村島はこの日、「ご報告」「少し前から京都のキャバクラ アンジュール祇園で働いています」とし「源氏名はユウです」と報告。「新しいチャレンジ頑張ります」「是非遊びに来てください〜」と呼びかけている。
続く投稿では、詳しい出勤日を明かしているほか、「27日は誕生日なので
一緒にお祝いしてもらえたら嬉しいです」とも。村島の電撃的な“報告”には、コメント欄に「知らずに来店した方、びっくりだっただろうな⋯笑」「がんばれ！！！」「覚悟決めて負けず頑張ってる事と思います」といったエールが。ただ一方で、「またグラビア戻ってきてほしいです」「勝手な事ですけど複雑な思い… 嬉しい様な嬉しくない様な」という複雑な思いを吐露する声も寄せられていた。
引用：「村島未悠」Instagram（＠happy_miyu0827）
【写真】即NO1になりそう！ 不倫報道→芸能界卒業の美女、キャバ嬢転身した姿がかわいい
村島は1998年8月27日生まれ、大阪府出身の27歳。10代からMIYU名義でアイドルグループに加入するとともに、グラビアなどでも活躍していたが、グループ卒業後、2021年1月から村島未悠の名前で活動を再開する。グラビアで活躍するほか、オフィシャルファンクラブも設立されていたが、2024年6月に一部週刊誌に一部スポーツ選手との不倫が報じられ謝罪。その後、所属していた事務所も退所し、同10月には芸能界を卒業してYouTubeやTikTok上で活動していくことを報告していた。
続く投稿では、詳しい出勤日を明かしているほか、「27日は誕生日なので
一緒にお祝いしてもらえたら嬉しいです」とも。村島の電撃的な“報告”には、コメント欄に「知らずに来店した方、びっくりだっただろうな⋯笑」「がんばれ！！！」「覚悟決めて負けず頑張ってる事と思います」といったエールが。ただ一方で、「またグラビア戻ってきてほしいです」「勝手な事ですけど複雑な思い… 嬉しい様な嬉しくない様な」という複雑な思いを吐露する声も寄せられていた。
引用：「村島未悠」Instagram（＠happy_miyu0827）