34歳美人アナ、浴衣姿が「スタイル抜群」「ありえない美しさ」「女神」とネット衝撃
フリーアナウンサーの上野愛奈が20日までにInstagramを更新。オフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】34歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「この夏、初めての浴衣でした お祭りなど行かれましたか 日本の暑い夏を少しでも涼しげに乗り切りたいものです」と、浴衣姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「ありえない美しさ」「女神」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】34歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「この夏、初めての浴衣でした お祭りなど行かれましたか 日本の暑い夏を少しでも涼しげに乗り切りたいものです」と、浴衣姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「ありえない美しさ」「女神」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）