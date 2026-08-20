大人気TikToker美女、夏の“甘酸っぱい初恋”を追体験するグラビア
大人気TikToker、主人公（金丸紗希）が、20日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）38号の表紙と巻頭グラビアに登場する。
【写真】大人気TikToker美女に中国出身のニューヒロインも！ 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
今回は主人公本人が考えた「あの夏、好きだった君」というタイトルを基にして撮影を敢行。川での水着で遊んだ記憶、ふいに見てしまったランジェリー姿など、なかったけどそこにあったかのような甘酸っぱい主人公との初恋を追体験できる。さらに今回も主人公ちゃんならでは、本人のTikToKで大バズり中の「#田舎女子が水着になるまで後○日」との連動グラビアになっている。本日がその解禁日だ！
センターグラビアには清埜きりが登場。「ホリプロ」と「週プレ」合同オーディション「ニューヒロインPROJECT」で、グランプリ受賞の次世代ヒロインが「週刊ヤングジャンプ」初お披露目となる。高校卒業したてで上京したての超逸材。特技は相撲やフラフープ、趣味は料理や散歩。元気一杯で才色兼備なきりちゃんの溢れでる魅力をたっぷりと届ける。
巻末グラビアには璃音が登場。ほんの数ヵ月前に彗星のごとく現れたニューヒロイン。初登場グラビアが大反響で、早くも2度目の登場となる。屈託ない最高スマイルとパワーアップしたドキドキボディをたっぷりお届け。未発掘だったキラキラ原石がダイヤモンドへと変わる瞬間を見逃すな！
今後の活躍が期待大のニュースターを紹介する「YJ ブルーム」Vol. 15には、才色兼備の次世代ヒロインの麗希（リーシー）が登場。中国出身、日本大好きの彼女の無邪気な笑顔に一目ぼれ間違いなし！
【写真】大人気TikToker美女に中国出身のニューヒロインも！ 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
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