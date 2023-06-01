M！LK佐野勇斗＆吉田仁人、赤スーツで“席押さえの化身”に！ 息ぴったりの新CM公開
M！LKの佐野勇斗と吉田仁人が出演するグルメ情報サイト「ホットペッパーグルメ」のWebCM「席押さえ召喚」篇が本日公開。あわせて、2人が撮影の裏話などを語る特別インタビューも解禁された。
【動画】佐野勇斗＆吉田仁人出演「ホットペッパーグルメ」WebCM「席押さえ召喚」篇
本CMでは、『ホットペッパーグルメ』アプリの「席押さえ」機能をテーマに、急に「ごはんへ行こう！」と思い立った2人が、現在地近くの店の空席をその場ですぐに確保できる便利さを描いている。さらに、スマホで「席を押さえる」ボタンを押すと、佐野と吉田が赤いスーツ姿の“席押さえの化身”として登場し、実際に店の席を確保することで機能をユニークに表現している。
あわせて解禁された特別インタビューでは、お互いをイジり合う息ぴったりの掛け合いも披露。撮影中のハプニングや2人それぞれのこだわりについて語るなど、普段の関係性が垣間見える内容となっている。
今回の撮影では、前回のCMに続いて佐野と吉田が息の合ったコンビネーションを披露。スタジオには終始笑い声が絶えず、撮影の合間にも自然と掛け合いが始まるなど、長年活動をともにしてきた2人ならではの空気感に包まれていた。
本CM最大の見どころは、“席押さえの化身”として登場する赤いスーツ姿。黒のシャツに赤いジャケットという衣装をスタイリッシュに着こなし、リアルの自分たちを助ける“もう一人の自分”というユニークな役どころに挑戦した。ヘアスタイルも日常シーンとは変化をつけ、現実とファンタジーのコントラストを表現している。
撮影で使用された巨大なフォークやスプーンの小道具も現場で話題に。「男の子としてテンションが上がる」と2人がはしゃぐ場面もあり、撮影の合間にも楽しそうな様子が印象的だった。
料理のシーンでは、それぞれの好物を用意。佐野には「明太子クリームオムライス」、吉田には「チキン南蛮」が振る舞われ、自然と笑顔があふれる和やかな撮影となった。
「ホットペッパーグルメ」WebCM「席押さえ召喚」篇は8月24日より配信スタート。8月20日より『ホットペッパーグルメ』公式YouTubeにてWebCM本編と撮影メイキング＆インタビュー映像を先行公開。
※佐野勇斗と吉田仁人のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
――今回の衣装はいかがでしたか？
吉田：僕らのメンバーカラーが黄色系（吉田）とピンク系（佐野）なので、2人そろって赤い衣装を着る機会ってあまりないんですよ。
佐野：でも俺、私服は赤が多いです。
吉田：確かに、めちゃくちゃ赤着てる。
佐野：仁人も違和感なかったですね。自然に似合っていました。
吉田：2人とも、意外と赤が似合うタイプなんだと思います（笑）。
――今回の撮影を終えての感想を教えてください。
佐野：前回撮影した時よりも（吉田が）さらに売れてしまったので、共演者の僕の足を踏んできたりして（笑）。
吉田：違う違う違う（笑）。売れたら足踏むとかそういうのないから！ 芸能界のイメージが悪くなるわ！
佐野：でも足を踏まれたのは事実です。
吉田：それは本当です（笑）。「助かる〜」って近づくシーンがあったんですけど、佐野くんもちょっと足が開きすぎていたのかな…？
佐野：違うね（笑）。思わず踏んじゃったんじゃなくて、ちゃんと2人が位置についてから「ちょん」って踏んできたので、わざとですね。
吉田：3回踏みました（笑）。
佐野：これは売れているからですかね？
吉田：違う違う（笑）。
吉田：あと今回、小道具のでっかいフォークとスプーンがあったんですよ。すごく精巧な作りで、ああいう大きいものって男の子はテンション上がるじゃないですか。
佐野：（吉田が）「持ち帰りたい」って言っていました。
吉田：それは嘘ですけどね。
佐野：なんか…この空気だけ切り取ると仲悪いって思われそう（笑）。
吉田：うそ!? 気まずい共演者みたいな？ あかん、やばいな（笑）。
――CMでは「席押さえ」したテーブルを死守する姿が描かれていますが、お2人が普段"これは絶対に譲れない"と思っていることを教えてください。
吉田：僕は、1人の時間ですね。朝が早い日でも1時間くらい前には起きて、ちゃんと朝ご飯を食べたり、自分だけの時間を作ったりすることは絶対に死守したいです。
佐野：実は僕も昔はそういうタイプだったんです。でも途中で「いや、寝ていたほうがいいな」って思ってやめちゃいました。だから今のところ（吉田の考え方は）理解できないかなと。
吉田：…いやだから仲悪そう（に見える）って（笑） 。
佐野：僕が死守したいのは睡眠時間ですね。寝ているのと寝ていないのでは世界が違うので。
――「今からご飯行こう！」と思い立ったらすぐ行動するタイプですか？
佐野：ご飯に行くとか遊びに行くとかは、そこまで急には動けないタイプなんです。でもグループで「これやろう！」みたいなアイデアは思いついたらすぐ提案します。
吉田：僕は逆ですね。食べたいものがあるとか、欲しいものがあるとか思ったらすぐ家を出ます。家を出るまで10分もかからないくらいです。
佐野：確かに、メンバーで誰かにプレゼントを買おうってなった時も、「俺外にいるから買ってくるよ」って（吉田が）言ってくれることが多いです。
吉田：合間にパパッと行っちゃいますね。
佐野：基本買い物してるよね？ 仕事してる？
吉田：してるわ!!（笑）
佐野：結構フットワーク軽いよね？
吉田：歩くのも速いです。たぶん（買い物をしている）お店にいる人の中でも最速なんじゃないかな（笑）。
――食へのこだわりを教えてください。
佐野：吉田は頑張った日には“ご褒美飯”を食べるっていうのがあります。「今日はこれ食べちゃおうかな」とか。
吉田：普段は野菜を中心に食べるようにしていますけど、ご褒美の日だけはとんでもなくカロリーの高いものを食べます。
佐野：僕は逆に仁人がいう“ご褒美飯”みたいなものは普通に食べるんですが、16時間ファスティングは続けています。夜9時から翌日のお昼までは基本食べないようにしています。
吉田：えっ、やってたの!? 全然知らなかった！
【動画】佐野勇斗＆吉田仁人出演「ホットペッパーグルメ」WebCM「席押さえ召喚」篇
本CMでは、『ホットペッパーグルメ』アプリの「席押さえ」機能をテーマに、急に「ごはんへ行こう！」と思い立った2人が、現在地近くの店の空席をその場ですぐに確保できる便利さを描いている。さらに、スマホで「席を押さえる」ボタンを押すと、佐野と吉田が赤いスーツ姿の“席押さえの化身”として登場し、実際に店の席を確保することで機能をユニークに表現している。
今回の撮影では、前回のCMに続いて佐野と吉田が息の合ったコンビネーションを披露。スタジオには終始笑い声が絶えず、撮影の合間にも自然と掛け合いが始まるなど、長年活動をともにしてきた2人ならではの空気感に包まれていた。
本CM最大の見どころは、“席押さえの化身”として登場する赤いスーツ姿。黒のシャツに赤いジャケットという衣装をスタイリッシュに着こなし、リアルの自分たちを助ける“もう一人の自分”というユニークな役どころに挑戦した。ヘアスタイルも日常シーンとは変化をつけ、現実とファンタジーのコントラストを表現している。
撮影で使用された巨大なフォークやスプーンの小道具も現場で話題に。「男の子としてテンションが上がる」と2人がはしゃぐ場面もあり、撮影の合間にも楽しそうな様子が印象的だった。
料理のシーンでは、それぞれの好物を用意。佐野には「明太子クリームオムライス」、吉田には「チキン南蛮」が振る舞われ、自然と笑顔があふれる和やかな撮影となった。
「ホットペッパーグルメ」WebCM「席押さえ召喚」篇は8月24日より配信スタート。8月20日より『ホットペッパーグルメ』公式YouTubeにてWebCM本編と撮影メイキング＆インタビュー映像を先行公開。
※佐野勇斗と吉田仁人のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
――今回の衣装はいかがでしたか？
吉田：僕らのメンバーカラーが黄色系（吉田）とピンク系（佐野）なので、2人そろって赤い衣装を着る機会ってあまりないんですよ。
佐野：でも俺、私服は赤が多いです。
吉田：確かに、めちゃくちゃ赤着てる。
佐野：仁人も違和感なかったですね。自然に似合っていました。
吉田：2人とも、意外と赤が似合うタイプなんだと思います（笑）。
――今回の撮影を終えての感想を教えてください。
佐野：前回撮影した時よりも（吉田が）さらに売れてしまったので、共演者の僕の足を踏んできたりして（笑）。
吉田：違う違う違う（笑）。売れたら足踏むとかそういうのないから！ 芸能界のイメージが悪くなるわ！
佐野：でも足を踏まれたのは事実です。
吉田：それは本当です（笑）。「助かる〜」って近づくシーンがあったんですけど、佐野くんもちょっと足が開きすぎていたのかな…？
佐野：違うね（笑）。思わず踏んじゃったんじゃなくて、ちゃんと2人が位置についてから「ちょん」って踏んできたので、わざとですね。
吉田：3回踏みました（笑）。
佐野：これは売れているからですかね？
吉田：違う違う（笑）。
吉田：あと今回、小道具のでっかいフォークとスプーンがあったんですよ。すごく精巧な作りで、ああいう大きいものって男の子はテンション上がるじゃないですか。
佐野：（吉田が）「持ち帰りたい」って言っていました。
吉田：それは嘘ですけどね。
佐野：なんか…この空気だけ切り取ると仲悪いって思われそう（笑）。
吉田：うそ!? 気まずい共演者みたいな？ あかん、やばいな（笑）。
――CMでは「席押さえ」したテーブルを死守する姿が描かれていますが、お2人が普段"これは絶対に譲れない"と思っていることを教えてください。
吉田：僕は、1人の時間ですね。朝が早い日でも1時間くらい前には起きて、ちゃんと朝ご飯を食べたり、自分だけの時間を作ったりすることは絶対に死守したいです。
佐野：実は僕も昔はそういうタイプだったんです。でも途中で「いや、寝ていたほうがいいな」って思ってやめちゃいました。だから今のところ（吉田の考え方は）理解できないかなと。
吉田：…いやだから仲悪そう（に見える）って（笑） 。
佐野：僕が死守したいのは睡眠時間ですね。寝ているのと寝ていないのでは世界が違うので。
――「今からご飯行こう！」と思い立ったらすぐ行動するタイプですか？
佐野：ご飯に行くとか遊びに行くとかは、そこまで急には動けないタイプなんです。でもグループで「これやろう！」みたいなアイデアは思いついたらすぐ提案します。
吉田：僕は逆ですね。食べたいものがあるとか、欲しいものがあるとか思ったらすぐ家を出ます。家を出るまで10分もかからないくらいです。
佐野：確かに、メンバーで誰かにプレゼントを買おうってなった時も、「俺外にいるから買ってくるよ」って（吉田が）言ってくれることが多いです。
吉田：合間にパパッと行っちゃいますね。
佐野：基本買い物してるよね？ 仕事してる？
吉田：してるわ!!（笑）
佐野：結構フットワーク軽いよね？
吉田：歩くのも速いです。たぶん（買い物をしている）お店にいる人の中でも最速なんじゃないかな（笑）。
――食へのこだわりを教えてください。
佐野：吉田は頑張った日には“ご褒美飯”を食べるっていうのがあります。「今日はこれ食べちゃおうかな」とか。
吉田：普段は野菜を中心に食べるようにしていますけど、ご褒美の日だけはとんでもなくカロリーの高いものを食べます。
佐野：僕は逆に仁人がいう“ご褒美飯”みたいなものは普通に食べるんですが、16時間ファスティングは続けています。夜9時から翌日のお昼までは基本食べないようにしています。
吉田：えっ、やってたの!? 全然知らなかった！