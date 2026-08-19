SixTONES松村北斗＆今田美桜、浴衣姿で登場・短冊に願い込める「1つ前の映画くらいからできていなくて」【白鳥とコウモリ】
【モデルプレス＝2026/08/19】SixTONESの松村北斗と女優の今田美桜が8月19日、都内で開催された映画「白鳥とコウモリ」 納涼大ヒット祈願イベントに出席。浴衣姿で登場した。
【写真】29歳美人女優、美スタイル際立つ浴衣姿
イベントでは、風鈴の短冊に書いた願い事を披露する一幕も。「映画館」と書いた松村は「高校の時からの親友がいて。僕が出た映画を必ず一緒に映画館に観に行くっていう会があって。それが、1つ前の映画くらいからできていなくて。なので『白鳥とコウモリ』からは再開させたいなと。結局、なかなかスケジュールが合わないっていう話なんですけど…」と残念そうな様子で「映画館に見に行きたいですね。せっかく頑張って撮影したものなので」と本作を親友と観に行くことを願った。
今田は「『白鳥とコウモリ』がたくさんの方に届きますようにという願いを書かせていただきました。なので皆さんどうぞよろしくお願いします」と笑顔で報道陣に呼びかけ。その後、2人は本作をデザインに落とし込んだ氷像やカラフルな風鈴に囲まれながら、隅田川の夜景をバックにフォトセッションを行った。（modelpress編集部）
原作は、累計発行部数1億部以上のベストセラー作家でミステリー界の巨匠・東野さんの同名小説にして、新たなる最高傑作。「白夜行」「手紙」の系譜を受け継いだ本作は、ミステリーの枠を超え、【罪と罰】という核心的なテーマを重厚な物語で描く。
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【写真】29歳美人女優、美スタイル際立つ浴衣姿
◆松村北斗＆今田美桜、短冊の願い事明かす
イベントでは、風鈴の短冊に書いた願い事を披露する一幕も。「映画館」と書いた松村は「高校の時からの親友がいて。僕が出た映画を必ず一緒に映画館に観に行くっていう会があって。それが、1つ前の映画くらいからできていなくて。なので『白鳥とコウモリ』からは再開させたいなと。結局、なかなかスケジュールが合わないっていう話なんですけど…」と残念そうな様子で「映画館に見に行きたいですね。せっかく頑張って撮影したものなので」と本作を親友と観に行くことを願った。
◆松村北斗＆今田美桜W主演「白鳥とコウモリ」
原作は、累計発行部数1億部以上のベストセラー作家でミステリー界の巨匠・東野さんの同名小説にして、新たなる最高傑作。「白夜行」「手紙」の系譜を受け継いだ本作は、ミステリーの枠を超え、【罪と罰】という核心的なテーマを重厚な物語で描く。
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