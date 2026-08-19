『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』コンセプトビジュアル解禁 SPアニメ『バケモノたちの行くところ』最新情報も公開
「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載されたバレーボール漫画『ハイキュー!!』（古舘春一）の劇場アニメ最新作『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』よりコンセプトビジュアルが解禁。さらに、スペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』最新本編映像を用いたアクションPVやティザービジュアル、学校ビジュアルも公開となった。
【動画】『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』アクションPV
2027年公開の『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』では、原作のストーリーの核となる試合、烏野高校VS鴎台高校、日向VS星海の“小さな巨人”対決が劇場で描かれる。さらに、春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校のスペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』も2027年に公開が決定し、「ハイキュー!!」熱は更に加速している。
この度、両作から最新情報が解禁。8月19日「ハイキュー!!の日」に配信された解禁特番『ハイキュー!! RECEPTION #3』内にて、『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の最新情報として、”VS小さな巨人対決”に向けた、コンセプトビジュアルが公開に。作品の“コンセプトビジュアル”と称された最新ビジュアルは、春高バレーの会場である東京体育館のコート上に立つ烏野高校・日向翔陽と鴎台高校・星海光来、同じ目線の高さで戦う両者の強いまなざしが交わる姿が描かれており、これから始まる“小さな巨人”を懸けた激闘を予感させる。
梟谷学園高校が主役となるスペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』では、本編の最新映像を用いたアクションPVが公開。梟谷学園高校・木兎光太郎と狢坂高校・桐生八、全国屈指のエースの二人がお互い一歩も譲らぬ強烈なスパイクを打ち合う姿や、両校の激しいアクションが次々と描かれる勢いのあるPVだ。
さらに、『バケモノたちの行くところ』からはティザービジュアルも到着。「一球入魂」と「百錬成鋼」の横断幕を背負うエースの姿は、それぞれの強さを象徴したティザービジュアルとなっており、同時に公開された「学校ビジュアル」では、梟谷・木兎光太郎の道を切り開く赤葦京治と、狢坂・桐生 八を支える臼利満が描かれていて、セッター対決も本作品の見どころとなっている。
また、2027年1月30日に開催される「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HOKKAIDO」とアニメ「ハイキュー!!」のコラボも決定した。イベントでは日向翔陽役・村瀬歩の出演が決定しており、会場内では新たに収録した音声の放送も予定。キャラクターのフォトスポットや着ぐるみグリーティングなどの実施も決定しており、「バレーボールの祭典」を「ハイキュー!!」も一緒に盛り上げる。
『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』は、2027年公開予定。
【動画】『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』アクションPV
2027年公開の『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』では、原作のストーリーの核となる試合、烏野高校VS鴎台高校、日向VS星海の“小さな巨人”対決が劇場で描かれる。さらに、春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校のスペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』も2027年に公開が決定し、「ハイキュー!!」熱は更に加速している。
梟谷学園高校が主役となるスペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』では、本編の最新映像を用いたアクションPVが公開。梟谷学園高校・木兎光太郎と狢坂高校・桐生八、全国屈指のエースの二人がお互い一歩も譲らぬ強烈なスパイクを打ち合う姿や、両校の激しいアクションが次々と描かれる勢いのあるPVだ。
さらに、『バケモノたちの行くところ』からはティザービジュアルも到着。「一球入魂」と「百錬成鋼」の横断幕を背負うエースの姿は、それぞれの強さを象徴したティザービジュアルとなっており、同時に公開された「学校ビジュアル」では、梟谷・木兎光太郎の道を切り開く赤葦京治と、狢坂・桐生 八を支える臼利満が描かれていて、セッター対決も本作品の見どころとなっている。
また、2027年1月30日に開催される「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HOKKAIDO」とアニメ「ハイキュー!!」のコラボも決定した。イベントでは日向翔陽役・村瀬歩の出演が決定しており、会場内では新たに収録した音声の放送も予定。キャラクターのフォトスポットや着ぐるみグリーティングなどの実施も決定しており、「バレーボールの祭典」を「ハイキュー!!」も一緒に盛り上げる。
『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』は、2027年公開予定。