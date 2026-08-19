「劇場版ハイキュー!!」日向翔陽＆星海光来、火花散らすコンセプトビジュアル解禁 スペシャルアニメのアクションPVも公開
【モデルプレス＝2026/08/19】2027年に公開される映画『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』のコンセプトビジュアルと、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の最新本編映像を用いたアクションPVとティザービジュアル、学校ビジュアルが解禁された。
【写真】「ハイキュー！！」日向×影山・研磨×黒尾が「anan」表紙＆バックカバーをジャック
8月19日の「ハイキューの日」に配信された解禁特番「ハイキュー !! RECEPTION ＃3」内にて、『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の最新情報として、VS小さな巨人対決に向けた、コンセプトビジュアルが公開された。作品の“コンセプトビジュアル”と称された最新ビジュアルは、春高バレーの会場である東京体育館のコート上に立つ烏野高校・日向翔陽と鴎台高校・星海光来、同じ目線の高さで戦う両者の強いまなざしが交わる姿が描かれており、これから始まる“小さな巨人”を懸けた激闘が予感される。
梟谷学園高校が主役となるスペシャルアニメ「ハイキュー !! バケモノたちの行くところ」では、本編の最新映像を用いたアクションPVが公開。梟谷学園高校・木兎光太郎と狢坂高校・桐生八、全国屈指のエースの二人がお互い一歩も譲らぬ強烈なスパイクを打ち合う姿や、両校の激しいアクションが次々と描かれる勢いのあるPVとなっている。
さらに、ティザービジュアルも公開。「一球入魂」と「百錬成鋼」の横断幕を背負うエースの姿は、それぞれの強さを象徴したティザービジュアルとなっており、同時に公開された「学校ビジュアル」では、梟谷・木兎光太郎の道を切り開く赤葦京治と、狢坂・桐生八を支える臼利満が描かれており、セッター対決も本作品の見どころとなっている。
またに、2027年1月30日に開催される「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HO KKAIDO 」とアニメ「ハイキュー!!」のコラボも決定。イベントでは日向翔陽役・村瀬歩の出演が決定しており、会場内では新たに収録した音声の放送も予定されている。また、キャラクターのフォトスポットや着ぐるみグリーティングなどの実施も決定しており、「バレーボールの祭典」をハイキューも一緒に盛り上げる。
集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一氏による「ハイキュー 」。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。2024年2月に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決 と熱いドラマが描かれ、世界興行収入200億円を超えるヒットを記録した。
また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。そして、続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開が2027年に決定し、作品ファンのみならず幅広いファンが歓喜・熱狂ついに、原作のストーリーの核となる試合、烏野高校VS鴎台高校、日向VS星海の“小さな巨人”対決が劇場で描かれる。さらに、春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校のスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」も2027年に公開が決定し、「ハイキュー!!」熱は更に加速している。（modelpress編集部）
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【写真】「ハイキュー！！」日向×影山・研磨×黒尾が「anan」表紙＆バックカバーをジャック
◆日向翔陽＆星海光、強いまなざし交わるコンセプトビジュアル公開
8月19日の「ハイキューの日」に配信された解禁特番「ハイキュー !! RECEPTION ＃3」内にて、『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の最新情報として、VS小さな巨人対決に向けた、コンセプトビジュアルが公開された。作品の“コンセプトビジュアル”と称された最新ビジュアルは、春高バレーの会場である東京体育館のコート上に立つ烏野高校・日向翔陽と鴎台高校・星海光来、同じ目線の高さで戦う両者の強いまなざしが交わる姿が描かれており、これから始まる“小さな巨人”を懸けた激闘が予感される。
◆「ハイキュー!!」スペシャルアニメ、アクションPVも解禁
梟谷学園高校が主役となるスペシャルアニメ「ハイキュー !! バケモノたちの行くところ」では、本編の最新映像を用いたアクションPVが公開。梟谷学園高校・木兎光太郎と狢坂高校・桐生八、全国屈指のエースの二人がお互い一歩も譲らぬ強烈なスパイクを打ち合う姿や、両校の激しいアクションが次々と描かれる勢いのあるPVとなっている。
さらに、ティザービジュアルも公開。「一球入魂」と「百錬成鋼」の横断幕を背負うエースの姿は、それぞれの強さを象徴したティザービジュアルとなっており、同時に公開された「学校ビジュアル」では、梟谷・木兎光太郎の道を切り開く赤葦京治と、狢坂・桐生八を支える臼利満が描かれており、セッター対決も本作品の見どころとなっている。
またに、2027年1月30日に開催される「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HO KKAIDO 」とアニメ「ハイキュー!!」のコラボも決定。イベントでは日向翔陽役・村瀬歩の出演が決定しており、会場内では新たに収録した音声の放送も予定されている。また、キャラクターのフォトスポットや着ぐるみグリーティングなどの実施も決定しており、「バレーボールの祭典」をハイキューも一緒に盛り上げる。
◆ハイキュー!!
集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一氏による「ハイキュー 」。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。2024年2月に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決 と熱いドラマが描かれ、世界興行収入200億円を超えるヒットを記録した。
また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。そして、続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開が2027年に決定し、作品ファンのみならず幅広いファンが歓喜・熱狂ついに、原作のストーリーの核となる試合、烏野高校VS鴎台高校、日向VS星海の“小さな巨人”対決が劇場で描かれる。さらに、春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校のスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」も2027年に公開が決定し、「ハイキュー!!」熱は更に加速している。（modelpress編集部）
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