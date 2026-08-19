SixTONES松村北斗、出演作は友人と鑑賞するも前作から予定合わず 願いを短冊にしたためる
SixTONES・松村北斗と俳優・今田美桜が、都内で行われた映画『白鳥とコウモリ』（9月4日公開）納涼大ヒット祈願イベントに参加し、願いを込めた短冊を披露した。
【全身ショット】繊細な柄の浴衣姿で登場した今田美桜
松村と今田がダブル主演を務める今作。イベントは、物語の舞台であり撮影地でもある清澄白河エリアで行われた。会場には風鈴が飾られ、『白鳥とコウモリ』を模した氷の彫刻が用意されており、松村は「すごいきれいじゃないですか」と興奮。今田も「ガラスみたい」と目を輝かせていた。
松村は短冊に「映画館」と記入。「高校の時からの親友がいて、僕が出た映画を必ず一緒に映画館に見に行くっていう回があって。それが、一つ前の映画ぐらいからできてなくて。なので『白鳥とコウモリ』からは再開させたいなと。なかなかスケジュールが合わない」と多忙を極める松村の願望を口にした。
今作は、東野圭吾さんの同名小説が原作。『白夜行』、『手紙』の系譜を受け継いでおり、ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重厚な物語で描く。容疑者の息子と被害者の娘、禁断のバディが解決したはずの殺人事件の真相に迫る。
【全身ショット】繊細な柄の浴衣姿で登場した今田美桜
松村と今田がダブル主演を務める今作。イベントは、物語の舞台であり撮影地でもある清澄白河エリアで行われた。会場には風鈴が飾られ、『白鳥とコウモリ』を模した氷の彫刻が用意されており、松村は「すごいきれいじゃないですか」と興奮。今田も「ガラスみたい」と目を輝かせていた。
今作は、東野圭吾さんの同名小説が原作。『白夜行』、『手紙』の系譜を受け継いでおり、ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重厚な物語で描く。容疑者の息子と被害者の娘、禁断のバディが解決したはずの殺人事件の真相に迫る。