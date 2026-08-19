山谷花純、同じエイベックス所属の増子敦貴と共通点に笑顔 行きたい過去が丸かぶり「うれしい！」
俳優の増子敦貴（GENIC）、大原優乃、山谷花純が19日、都内で行われた映画『ホーム スイート ホーム』（9月4日公開）の完成披露舞台あいさつに参加した。
【全身ショット】二の腕すらり！“透け感”ある黒ドレスで登場した山谷花純
作品にかけ、タイムスリップできるなら過去と未来のどちらに行きたいかを話すことに。増子は過去だそうで「マンモスとか恐竜を見たい」と話すと、山谷は「マジで！それ言っちゃう？私も全く同じことを言おうとしていた」と驚きの声を上げた。山谷は「うれしい！飲み行こう！エイベックスは2人セットということで」とエイベックス所属同士で大盛り上がり。大原も同じエイベックス所属で誘われたが、未来に行きたいそうで「お2人で行ってきてください」と笑顔でお見送りをしていた。
『半沢直樹』『サバカン SABAKAN』『サンクチュアリ -聖域-』など話題作を手がけてきた金沢知樹演出で、2006年に発表して観客を感動の渦に巻いた伝説の舞台が20年の時を経て待望の映画化。未来の家族が、時間を超えて押入れからやってきた？「タイムスリップ×家族愛×下町ノスタルジー」という唯一無二の世界観の中、下町のせんべい屋を舞台に、世代を超えた親子の再会や家族と向き合う温かさを笑いと涙で描く。笑っているうちに、泣いている、家族に会いたくなる押入れタイムスリップ・ホームコメディとなっている。
舞台あいさつには八村倫太郎（WATWING）、駒木根葵汰、前田公輝、吉川鮎太監督も参加した。
【全身ショット】二の腕すらり！“透け感”ある黒ドレスで登場した山谷花純
作品にかけ、タイムスリップできるなら過去と未来のどちらに行きたいかを話すことに。増子は過去だそうで「マンモスとか恐竜を見たい」と話すと、山谷は「マジで！それ言っちゃう？私も全く同じことを言おうとしていた」と驚きの声を上げた。山谷は「うれしい！飲み行こう！エイベックスは2人セットということで」とエイベックス所属同士で大盛り上がり。大原も同じエイベックス所属で誘われたが、未来に行きたいそうで「お2人で行ってきてください」と笑顔でお見送りをしていた。
舞台あいさつには八村倫太郎（WATWING）、駒木根葵汰、前田公輝、吉川鮎太監督も参加した。