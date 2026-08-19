内村光良＆有吉弘行が『24時間テレビ』深夜に歌合戦！ 日テレ人気番組が生歌唱で激突
本日8月19日放送の『有吉の壁』にて、8月29日・30日放送の『24時間テレビ49−愛は地球を救う−』（日本テレビ系）の土曜深夜企画として、『内村光良＆有吉弘行の日テレファミリー歌合戦〜私がファミリーと届けたい歌〜』が生放送されることが発表された。
【写真】“ひとつの家族”のような明るい一体感！ 『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』ポスタービジュアル
本番組では、日本テレビの人気番組が集結し、内村がリーダーを務める「花組」と、有吉がリーダーを務める「星組」に分かれ、番組対抗形式で“番組ファミリーと届けたい歌”を生歌唱。会場、そしてテレビの前の視聴者を盛り上げる、元気あふれるパフォーマンスを繰り広げる。
さらに、人気アーティストによる生歌唱＆深夜の生中継、テレビ東京『にちようチャップリン』とのスペシャルコラボも実施される。
『24時間テレビ49−愛は地球を救う−』は、日本テレビ系にて8月29日・30日放送。『内村光良＆有吉弘行の日テレファミリー歌合戦〜私がファミリーと届けたい歌〜』は、29日深夜放送。
【写真】“ひとつの家族”のような明るい一体感！ 『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』ポスタービジュアル
本番組では、日本テレビの人気番組が集結し、内村がリーダーを務める「花組」と、有吉がリーダーを務める「星組」に分かれ、番組対抗形式で“番組ファミリーと届けたい歌”を生歌唱。会場、そしてテレビの前の視聴者を盛り上げる、元気あふれるパフォーマンスを繰り広げる。
さらに、人気アーティストによる生歌唱＆深夜の生中継、テレビ東京『にちようチャップリン』とのスペシャルコラボも実施される。
『24時間テレビ49−愛は地球を救う−』は、日本テレビ系にて8月29日・30日放送。『内村光良＆有吉弘行の日テレファミリー歌合戦〜私がファミリーと届けたい歌〜』は、29日深夜放送。