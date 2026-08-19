SixTONES松村北斗、今年の夏はまだ思い出できず...昨年は「ダイビングに」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、都内で行われた映画『白鳥とコウモリ』（9月4日公開）納涼大ヒット祈願イベントに参加した。
【写真】横顔が美しい！短冊に願いを込めた松村北斗
松村と俳優・今田美桜がダブル主演を務める今作。イベントは物語の舞台であり撮影地でもある清澄白河エリアで行われた。
松村は涼やかな紺の浴衣で登場。今年の夏の思い出について問われると、「僕はないです」と即答。一方、今田は、仕事でインドネシア・ジャカルタに行った際に水族館を訪れたエピソードを披露し、「夏休みっぽいと思いながら水族館を堪能しました」と笑みを浮かべた。
その間に夏の思い出を振り返っていた松村。「去年は友人とダイビングしに。それが最新の夏の思い出で」と明かし、「今年も終わる前に夏を感じられるといいなと思います」と期待を込めた。
今作は、東野圭吾さんの同名小説が原作。『白夜行』『手紙』の系譜を受け継いでおり、ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重厚な物語で描く。容疑者の息子と被害者の娘、禁断のバディが解決したはずの殺人事件の真相に迫る。
【写真】横顔が美しい！短冊に願いを込めた松村北斗
松村と俳優・今田美桜がダブル主演を務める今作。イベントは物語の舞台であり撮影地でもある清澄白河エリアで行われた。
松村は涼やかな紺の浴衣で登場。今年の夏の思い出について問われると、「僕はないです」と即答。一方、今田は、仕事でインドネシア・ジャカルタに行った際に水族館を訪れたエピソードを披露し、「夏休みっぽいと思いながら水族館を堪能しました」と笑みを浮かべた。
今作は、東野圭吾さんの同名小説が原作。『白夜行』『手紙』の系譜を受け継いでおり、ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重厚な物語で描く。容疑者の息子と被害者の娘、禁断のバディが解決したはずの殺人事件の真相に迫る。