「はち切れそう」172cm美女インフルエンサー、ビーチでサービスショットに反響「爆モテしちゃう」
インフルエンサーの「ひとみやで」が18日、自身のInstagramを更新し、逗子海岸の浜辺で撮影したポートレートを公開。ファンからさまざまな反響が寄せられている。
【写真】「はち切れそう」172cm美女インフルエンサー、「記憶ない」酔っ払いショットに「可愛い」の声（4枚）
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。20日には初グラビアに挑戦したデジタル写真集がリリース予定だ。Instagramでは、スタイル抜群のオフショットを公開し、ファンから「はち切れそうやで〜」「サイコーな笑顔」といった声が寄せられている。
そんな彼女はこの日、「夏を感じに ギャルがたくさんいて眼福！」とつづり、逗子の浜辺で撮影したポートレートを公開。タイトな白いTシャツを着用しており、コメント欄には「爆モテしちゃうねぇ」「ビーチで1番ひとみがスタイル良いやろ！」といった声が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）
【写真】「はち切れそう」172cm美女インフルエンサー、「記憶ない」酔っ払いショットに「可愛い」の声（4枚）
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。20日には初グラビアに挑戦したデジタル写真集がリリース予定だ。Instagramでは、スタイル抜群のオフショットを公開し、ファンから「はち切れそうやで〜」「サイコーな笑顔」といった声が寄せられている。
そんな彼女はこの日、「夏を感じに ギャルがたくさんいて眼福！」とつづり、逗子の浜辺で撮影したポートレートを公開。タイトな白いTシャツを着用しており、コメント欄には「爆モテしちゃうねぇ」「ビーチで1番ひとみがスタイル良いやろ！」といった声が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）