にじさんじ・石神のぞみ、『ドラゴンボールZ カカロット』配信中セルの自爆でゲームごと消される「持ってる女すぎ」
「にじさんじ」所属Vtuber・石神のぞみさんが、19日までにチャンネルを更新。人気ゲーム『ドラゴンボール Z KAKAROT』の実況配信中、完璧すぎるタイミングでエラーが発生し、ファンを爆笑させた。
【動画】奇跡のタイミングでゲームがエラー落ちしたのぞみさん（2：16：42ごろ）
本作は、プレイヤーが孫悟空となってアニメ『ドラゴンボールZ』の世界を辿るアクションRPGだ。「人造人間編」もクライマックスに差し掛かり、最終決戦をプレイしていたのぞみさんだったが、孫悟飯たちを道連れに自爆しようとするセルを悟空が瞬間移動で界王星へ連れて行く名シーンで不幸な事故が起きてしまう。
なんと、セルが爆発した瞬間にゲームがクラッシュして強制終了。画面には「エラーが発生したので、ソフトが終了しました。」というメッセージが表示され、のぞみさんは「へ？これ演出？」と呆然としてしまった。幸いにもデータは直前の物が残っており、その後のやり直しではきちんとゲームが進行した。
完璧すぎるタイミングでエラーを引いた彼女の配信にファンからは「持ってる女すぎるよ」「配信者の世界チャンピオンだ」「石神って今界王星に住んでるんだ」「石神、お前がNo.1だ」などの反響が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「石神のぞみ ／ Ishigami Nozomi【にじさんじ】」
【動画】奇跡のタイミングでゲームがエラー落ちしたのぞみさん（2：16：42ごろ）
本作は、プレイヤーが孫悟空となってアニメ『ドラゴンボールZ』の世界を辿るアクションRPGだ。「人造人間編」もクライマックスに差し掛かり、最終決戦をプレイしていたのぞみさんだったが、孫悟飯たちを道連れに自爆しようとするセルを悟空が瞬間移動で界王星へ連れて行く名シーンで不幸な事故が起きてしまう。
完璧すぎるタイミングでエラーを引いた彼女の配信にファンからは「持ってる女すぎるよ」「配信者の世界チャンピオンだ」「石神って今界王星に住んでるんだ」「石神、お前がNo.1だ」などの反響が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「石神のぞみ ／ Ishigami Nozomi【にじさんじ】」