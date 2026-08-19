『ラヴ上等』出演の格闘家美女、6勝6KOも「練習はしない」破天荒ぶり 高校は先輩に蹴り入れ一発退学
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#6が18日、放送された。#6では、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃが、現役キャバ嬢でありながら格闘技のリングで体を張って戦う女性たちに密着取材した。
【写真】「笑っちゃうくらい強い」名古屋のキャバ嬢兼格闘家
1人目に登場した23歳のゆうさんは、愛知県のキャバクラに勤務する人気キャバ嬢。ゆうさんのかれんなルックスとは裏腹の格闘家としての姿に、きょんちいは「笑っちゃうくらい強い」「本当に同じ人と思えない」と驚がくする。
また、2人目に登場したのは、18歳から夜の世界で働き、現在は系列店のカラオケバーに勤務する22歳のてかりん。恋愛リアリティー番組に出演し話題を集めた彼女だが、地下格闘技では7戦6勝6KOを誇る実力派。てかりんは剣道2段を有し、中学時代には全国大会へ出場、高校にも特待生として入学したという驚きの経歴の持ち主だ。
しかし、高校時代は「イキってたんで」と自ら振り返るように、特待生として入学したことを快く思わない先輩からいじめを受け、階段の上からペットボトルの水をかけられたことに激怒し、「蹴飛ばしちゃったらそれで一発退学」と
高校を退学になった経緯を明かした。
さらに「格闘技をはじめて（酒の量が）3倍に増えた」「練習はしない」という破天荒ぶりも。番組では、そんなてかりんが初の男性選手と対戦した試合の裏側にも密着。第1ラウンドで人生初のダウンを喫してしまうてかりんだが、その後まさかの形勢逆転！？ 女性たちの凄まじい根性と闘志に、スタジオのニューヨーク・嶋佐和也も「2人ともファンになっちゃった」と大興奮で見届けてた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】「笑っちゃうくらい強い」名古屋のキャバ嬢兼格闘家
1人目に登場した23歳のゆうさんは、愛知県のキャバクラに勤務する人気キャバ嬢。ゆうさんのかれんなルックスとは裏腹の格闘家としての姿に、きょんちいは「笑っちゃうくらい強い」「本当に同じ人と思えない」と驚がくする。
しかし、高校時代は「イキってたんで」と自ら振り返るように、特待生として入学したことを快く思わない先輩からいじめを受け、階段の上からペットボトルの水をかけられたことに激怒し、「蹴飛ばしちゃったらそれで一発退学」と
高校を退学になった経緯を明かした。
さらに「格闘技をはじめて（酒の量が）3倍に増えた」「練習はしない」という破天荒ぶりも。番組では、そんなてかりんが初の男性選手と対戦した試合の裏側にも密着。第1ラウンドで人生初のダウンを喫してしまうてかりんだが、その後まさかの形勢逆転！？ 女性たちの凄まじい根性と闘志に、スタジオのニューヨーク・嶋佐和也も「2人ともファンになっちゃった」と大興奮で見届けてた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。