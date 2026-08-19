グラビアレジェンド岸明日香、“豊胸グラドル”の特徴暴露「なるほど！」
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#6が18日、放送された。#6では、整形を経験した男女が真実の恋を探す恋愛企画「シリコンズ：ラブ2 整形女の恋物語」を放送した。
【写真】岸明日香、よく見たらビックリな大胆“くびれ見せ”衣装に反響「スタイル良過ぎる」
整形総額約1000万円の美容クリニック店員を巡り、男性メンバーがバチバチに火花を散らす。さらに、「女性からの投票がゼロの男性は即脱落・退場」という非情なルールが告げられ、一気に緊張感が高まる展開となった。
スタジオには、タレントのざわちんと、グラビアアイドルでタレントの岸明日香が登場。好きなタイプについて「分かりやすく“漢”みたいな人」「弱いものに優しい人がいい」と明かした岸は、バストケアの話題から、グラビア界の豊胸事情について赤裸々トークを展開した。
岸は「お胸入れられている方って、業界の中で公表されてる方も結構いるじゃないですか。やっぱり圧倒的に形が綺麗」と切り出すと、森田から「グラビアでこの人やってるなっていうのは分かるんですか？」と質問され、「すぐ分かります」と即答した。森田から「特徴だけ教えてほしい」と追及されると、「Y字の胸の谷間」「シリコンとかが入っているとY字の谷間になる」と説明。MC陣は「なるほど！」「くっきりY字の人いる！」と驚きと納得の声を上げていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】岸明日香、よく見たらビックリな大胆“くびれ見せ”衣装に反響「スタイル良過ぎる」
整形総額約1000万円の美容クリニック店員を巡り、男性メンバーがバチバチに火花を散らす。さらに、「女性からの投票がゼロの男性は即脱落・退場」という非情なルールが告げられ、一気に緊張感が高まる展開となった。
岸は「お胸入れられている方って、業界の中で公表されてる方も結構いるじゃないですか。やっぱり圧倒的に形が綺麗」と切り出すと、森田から「グラビアでこの人やってるなっていうのは分かるんですか？」と質問され、「すぐ分かります」と即答した。森田から「特徴だけ教えてほしい」と追及されると、「Y字の胸の谷間」「シリコンとかが入っているとY字の谷間になる」と説明。MC陣は「なるほど！」「くっきりY字の人いる！」と驚きと納得の声を上げていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。