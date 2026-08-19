有村架純の姉・有村藍里、36歳の近影にネット衝撃「素敵があふれてる」「美しすぎ」 今年芸歴20年目に
女優・有村架純の姉でタレント・有村藍里が、19日までにInstagramを更新。近影を披露すると、称賛の声が集まった。
【写真】有村架純＆藍里、仲睦まじい2ショットが「ほっこり」「可愛すぎる」（7枚）
1990年8月18日生まれの藍里。今回の投稿では「36歳になっちゃったよ…!!!」とつづり、近影を披露。続けて「いつの間にやら、こんなところまで来ました。今年は16歳で芸能事務所へ面接に行ったあの日から20周年。重ねてきた歳月も、これから迎える日々も、大切に。いつも見守ってくださる皆さま、本当にありがとうございます。36歳の私もどうぞよろしくお願いします」とコメントした。
ファンからは「おめでとうございます！」「素敵があふれてる」「美しすぎ」などの声が多数寄せられている。
引用：「有村藍里」X（@arimuraairi）、Instagram（@arimuraairi）
【写真】有村架純＆藍里、仲睦まじい2ショットが「ほっこり」「可愛すぎる」（7枚）
1990年8月18日生まれの藍里。今回の投稿では「36歳になっちゃったよ…!!!」とつづり、近影を披露。続けて「いつの間にやら、こんなところまで来ました。今年は16歳で芸能事務所へ面接に行ったあの日から20周年。重ねてきた歳月も、これから迎える日々も、大切に。いつも見守ってくださる皆さま、本当にありがとうございます。36歳の私もどうぞよろしくお願いします」とコメントした。
ファンからは「おめでとうございます！」「素敵があふれてる」「美しすぎ」などの声が多数寄せられている。
引用：「有村藍里」X（@arimuraairi）、Instagram（@arimuraairi）