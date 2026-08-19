レイザーラモンRG、“愛車”にネット衝撃「カッコよすぎ」「シブい」
お笑い芸人・レイザーラモンRGが、19日までに自身のInstagramを更新。愛車を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】レイザーラモンRG、“愛車”にネット衝撃「カッコいい」 過去に披露した愛車も（4枚）
バイク好きとして知られるRG。SNSでは所有して」いるバイクを度々披露している。今回も「本日8月19日 バイクの日」「#cb1100typer #cb1100r #cb1100rb1」と愛車を公開。
続けて「昨年8月に行ったRGツーリングクラブ×バイカーズパラダイスのツーリングまたやります！ 昨年あまりに暑かったため9月です… 詳細少々お待ちを…」とつづった。
ファンからは「カッコよすぎ」「シブい」などの声が寄せられている。
引用：「レイザーラモンRG」Instagram（@rgrazorramon）
【写真】レイザーラモンRG、“愛車”にネット衝撃「カッコいい」 過去に披露した愛車も（4枚）
バイク好きとして知られるRG。SNSでは所有して」いるバイクを度々披露している。今回も「本日8月19日 バイクの日」「#cb1100typer #cb1100r #cb1100rb1」と愛車を公開。
続けて「昨年8月に行ったRGツーリングクラブ×バイカーズパラダイスのツーリングまたやります！ 昨年あまりに暑かったため9月です… 詳細少々お待ちを…」とつづった。
ファンからは「カッコよすぎ」「シブい」などの声が寄せられている。
引用：「レイザーラモンRG」Instagram（@rgrazorramon）