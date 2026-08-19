もはや誰!? 状態の人気芸人のヘアセット前のぱっつん姿にびっくり
お笑いタレントのみやぞんが19日に自身のInstagramを更新し、ヘアカットしてもらっている最中を公開。「かわいい」「「リーゼント前はこんな感じなのですね」といった声が寄せられている。
【写真】人気芸人のビジュ激変にびっくり！ スキンヘッド→フサフサ 金髪→黒髪
みやぞんが「リーゼントにして10年以上になりますか。 出来ましたと言われて毎回本当に （編集部注・顔文字）と思ってしまう」と、怪訝そうな顔文字つきで投稿しているのは、前髪ぱっつんのおかっぱ頭でスタイリストの施術を受けている最中のみやぞんだ。
続けてハッシュタグで「#いつかかっこいい髪型にしてもらうんだ」「#パーマとかかけてもらうんだ」「#茶髪にするんだ」と“悲願”を書き連ねているみやぞん。トレードマークのリーゼント（ポンパドール）に仕上げるために、ヘアスタイルを我慢している心境を吐露したみやぞんの投稿には「セット前の『ぱっつん』と、セット後の『リーゼント』とのギャップがまた良いよね〜」「いつか、カッコイイ髪型にしましょう」「サラサラとリーゼント以外を想像できないけど、ぜひ他の髪型もやってください」といった声のほか、「リーゼント前はこんな感じなのですね」と驚く声も寄せられている。
引用：「みやぞん」Instagram（＠anzenmiyazon）
【写真】人気芸人のビジュ激変にびっくり！ スキンヘッド→フサフサ 金髪→黒髪
みやぞんが「リーゼントにして10年以上になりますか。 出来ましたと言われて毎回本当に （編集部注・顔文字）と思ってしまう」と、怪訝そうな顔文字つきで投稿しているのは、前髪ぱっつんのおかっぱ頭でスタイリストの施術を受けている最中のみやぞんだ。
引用：「みやぞん」Instagram（＠anzenmiyazon）