ももクロ佐々木彩夏、30歳記念の初写真集『ぺろり』表紙2種＆特典ビジュアル一挙公開
ももいろクローバーZ・佐々木彩夏の自身初となる単独写真集『ぺろり』より、表紙2種と購入者特典カット5種が解禁となった。
【写真】まるでプリンセス！ あーりん初写真集『ぺろり』別バージョンの表紙
デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）たちをはじめ、全宇宙のプニノフへ向けて佐々木彩夏が贈る、30歳アニバーサリーを記念した本作。
自ら食べることが大好きと公言し、ファンからは“もぐもぐあーりん”と呼ばれるあーりん。全編通して「食」を堪能する姿を写し出した本作は、単なる食事風景にとどまらず、思い出の一皿にたどり着くまでの景色や記憶、人とのつながりをたどる ”食旅“として構成されている。
慣れ親しんだ地元・神奈川をはじめ、東京、北海道など、ゆかりの地の行きつけのお店や思い出の場所を巡りながら愛してやまない味と再会。その土地ならではの空気や美しい風景とともに「食 」の魅力を味わうことで、彼女の人生を形作ってきた食へのこだわりや、これまで見せたことのない自然体な表情、そして今だからこそ映し出せる新たな魅力をたっぷりと収録する。
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る＜思い出の味パート＞、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る＜食旅パート＞の2部構成。
＜思い出の味パート＞では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。
さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではのメモリアルなコンテンツも収録される予定。
通常版表紙は、あーりんのお気に入りで現場に差し入れたことでも話題となった “白トリュフの塩パン”との2ショット。白いレースのバブーシュカにクリームイエローのシフォンワンピで、洗練された大人の美しさとはかなさ、気品のある表情を見せている。
限定版表紙は、あーりんの代名詞であるピンクがまぶしいチュールワンピが際立つラブリーなショット。 大好きなカレーを手に、穏やかで優しげなあーりんスマイルを見せる。
購入者特典のクリアカードは2種。大好きな「串カツ田中」の串カツを手に、キュートでおちゃめに笑う舌出しショットは、まさに本作タイトル「ぺろり」な一枚。また、お気に入りの“白トリュフの塩パン”を頬に寄せるショットは、キュートなしぐさに柔らかなキラキラ笑顔を見せる。
フォトカードは3種。北海道の「ツキサップじんぎすかんクラブ」でのカットは、紙エプロン姿で具材てんこ盛りの鉄鍋をかわいくキュートにつつく様子が収められており、「ハードロックカフェ」でのアンニュイなまなざしでいちごを口にする色っぽいカットは、リアルな距離感にドキドキするカット。さらに、「HIROMAN’S COFFEE」でスイーツを食べるカットは、“あまあまメルヘン”な一枚となっている。
それぞれ対象店舗で購入すると、これらの特典が付く。なお、発売記念イベントは10月11日・12日に東京・大阪にて開催される。詳細は、作品公式ページにて。
佐々木彩夏 1st写真集『ぺろり』は、SDPより10月8日発売。価格は3850円（税込）。
【写真】まるでプリンセス！ あーりん初写真集『ぺろり』別バージョンの表紙
デビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）たちをはじめ、全宇宙のプニノフへ向けて佐々木彩夏が贈る、30歳アニバーサリーを記念した本作。
自ら食べることが大好きと公言し、ファンからは“もぐもぐあーりん”と呼ばれるあーりん。全編通して「食」を堪能する姿を写し出した本作は、単なる食事風景にとどまらず、思い出の一皿にたどり着くまでの景色や記憶、人とのつながりをたどる ”食旅“として構成されている。
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る＜思い出の味パート＞、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る＜食旅パート＞の2部構成。
＜思い出の味パート＞では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。
さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではのメモリアルなコンテンツも収録される予定。
通常版表紙は、あーりんのお気に入りで現場に差し入れたことでも話題となった “白トリュフの塩パン”との2ショット。白いレースのバブーシュカにクリームイエローのシフォンワンピで、洗練された大人の美しさとはかなさ、気品のある表情を見せている。
限定版表紙は、あーりんの代名詞であるピンクがまぶしいチュールワンピが際立つラブリーなショット。 大好きなカレーを手に、穏やかで優しげなあーりんスマイルを見せる。
購入者特典のクリアカードは2種。大好きな「串カツ田中」の串カツを手に、キュートでおちゃめに笑う舌出しショットは、まさに本作タイトル「ぺろり」な一枚。また、お気に入りの“白トリュフの塩パン”を頬に寄せるショットは、キュートなしぐさに柔らかなキラキラ笑顔を見せる。
フォトカードは3種。北海道の「ツキサップじんぎすかんクラブ」でのカットは、紙エプロン姿で具材てんこ盛りの鉄鍋をかわいくキュートにつつく様子が収められており、「ハードロックカフェ」でのアンニュイなまなざしでいちごを口にする色っぽいカットは、リアルな距離感にドキドキするカット。さらに、「HIROMAN’S COFFEE」でスイーツを食べるカットは、“あまあまメルヘン”な一枚となっている。
それぞれ対象店舗で購入すると、これらの特典が付く。なお、発売記念イベントは10月11日・12日に東京・大阪にて開催される。詳細は、作品公式ページにて。
佐々木彩夏 1st写真集『ぺろり』は、SDPより10月8日発売。価格は3850円（税込）。