『VIVANT』チョッキー役俳優、白スーツ姿に「かっこよすぎます」「日本に来てほしいー！！」コメント殺到
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）でチョッキー役を演じるタイ人俳優のOHMことタナパック・ジョンジャイパーが、自身のインスタグラムを更新。異なる2つのルックの自撮りを披露すると、「かっこよすぎます」「ぜひ日本へ来てください!!」などの声が集まった。
【写真】ラフなスタイルも魅力的なタナパック
『VIVANT』第2シーズンに出演中のタナパックが演じるのは、タイ人実業家でテントのモニターでもあるチョッキー。公安を裏切った新庄（竜星涼）を匿う人物として登場し、その強烈なキャラクターで注目を集めている。第13話で新庄への思いを打ち明けるシーンも話題を呼んだ。
日本時間18日、タナパックはインスタグラムを更新し、「CEO Chocky 日本に行きたいです」と日本語でコメント。鏡越しの自撮りショットで、全身白のスーツに身を包んだショットを公開した。さらにスーツ姿で歩くミニ動画も披露。BGMには松原みきの「真夜中のドア〜Stay With Me」を使用している。
この投稿に、コメント欄には「ぜひ、日本へ来てください！！」「待ってます」「日本に来てほしいー！！！！」といった歓迎の声が殺到。また、「かっこよすぎます」「めっちゃ可愛いしかっこいい」「しんちゃーーんが頭から離れない！！」「VIVANT見てチョッキーのファンになりました」「大好きなしんちゃんに会えますように 純愛、最高︎」などのコメントも多数寄せられている。
引用：「タナパック・ジョンジャイパー」Instagram（@yelloww.sk）
【写真】ラフなスタイルも魅力的なタナパック
『VIVANT』第2シーズンに出演中のタナパックが演じるのは、タイ人実業家でテントのモニターでもあるチョッキー。公安を裏切った新庄（竜星涼）を匿う人物として登場し、その強烈なキャラクターで注目を集めている。第13話で新庄への思いを打ち明けるシーンも話題を呼んだ。
この投稿に、コメント欄には「ぜひ、日本へ来てください！！」「待ってます」「日本に来てほしいー！！！！」といった歓迎の声が殺到。また、「かっこよすぎます」「めっちゃ可愛いしかっこいい」「しんちゃーーんが頭から離れない！！」「VIVANT見てチョッキーのファンになりました」「大好きなしんちゃんに会えますように 純愛、最高︎」などのコメントも多数寄せられている。
引用：「タナパック・ジョンジャイパー」Instagram（@yelloww.sk）