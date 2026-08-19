「これは稼ぐ」森咲智美がキャバ嬢になったら…意外な結果にびっくり
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#6が18日、放送された。#6のスタジオゲストには、タレントの森咲智美と、グラビアアイドルでタレントの林ゆめが登場した。
【写真】即No.1になりそう！ 森咲智美がキャバ嬢になった日
30歳の頃に“1日店長”としてキャバ嬢を体験したという森咲は当時の華やかなドレス姿の写真を披露。その艶やかなキャバ嬢姿に、さらば青春の光・森田哲矢は「これは稼ぐぞ」と大絶賛。
しかし、森咲は「シャンパンいっぱい入れてもらうって思ってたけど、売上0円でした」と明かすと、「『お願い！』とか言えなくて。おねだりの仕方が分からなくて、やっぱりプロですよ」とキャバ嬢の凄さを語り、MC陣を驚かせていた。
さらに格闘技の話題から、森咲は「キックボクシングはYouTubeの撮影で体験させてもらった」と、29歳当時の写真を公開。その写真から自身も同じジムに通っていたことに気づいた嶋佐は、「僕やってましたよ！」「通ってたのに…」と、大ファンであった森咲とのまさかのニアミスに大嘆き。
さらに追い打ちをかけるように、森咲が「ちなみに今の夫とはジムで出会いました」と明かすと、嶋佐は「なんやそれ…！」と悔しさを爆発させ、スタジオの笑いを誘っていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】即No.1になりそう！ 森咲智美がキャバ嬢になった日
30歳の頃に“1日店長”としてキャバ嬢を体験したという森咲は当時の華やかなドレス姿の写真を披露。その艶やかなキャバ嬢姿に、さらば青春の光・森田哲矢は「これは稼ぐぞ」と大絶賛。
さらに格闘技の話題から、森咲は「キックボクシングはYouTubeの撮影で体験させてもらった」と、29歳当時の写真を公開。その写真から自身も同じジムに通っていたことに気づいた嶋佐は、「僕やってましたよ！」「通ってたのに…」と、大ファンであった森咲とのまさかのニアミスに大嘆き。
さらに追い打ちをかけるように、森咲が「ちなみに今の夫とはジムで出会いました」と明かすと、嶋佐は「なんやそれ…！」と悔しさを爆発させ、スタジオの笑いを誘っていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。