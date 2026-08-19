原菜乃華＆ACEes作間龍斗『ないものねだりの君に光の花束を』劇中キャラ初公開 リラックマのサンエックスが手掛ける
俳優・原菜乃華とACEesの作間龍斗がダブル主演を務める、映画『ないものねだりの君に光の花束を』（11月20日公開）の劇中キャラクターのマロとマミが初公開された。
【画像】ゆるふわでかわいい！劇中キャラクターのマロ＆ミロ
今作は、10代を中心に人気を誇る汐見夏衛氏の同名小説が原作。すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）。そして、同じクラスの真昼（作間）は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。
そんな正反対のようにも思える2人の共通点として登場するのが、今作オリジナルのキャラクター、マロ・ミロだ。白い犬がマロ、茶色い犬がミロと名付けられており、影子と真昼が小学生の頃に大流行したキャラクターとして登場する。偶然にも影子がミロのぬいぐるみを、真昼がマロのぬいぐるみを大切にしていることから、2人を結ぶ“ゆるかわ”なキーパーソンとして存在感を発揮する。さらにマロとミロには、2人に関わる“ある秘密”も…。
一度見たら忘れられない、キュートな魅力を放つマロとミロのキャラクターデザインを手掛けたのは、「リラックマ」や「すみっコぐらし」など、これまで数々の国民的人気キャラクターを生み出してきた、サンエックス。“かわいい”だけではない、どこか不思議な魅力が心をつかむ人気キャラクターを世に送り出してきたサンエックス。今作でも、その愛らしいクリエイティブが存分に発揮され、物語に寄り添いながらも、確かな存在感を放つオリジナルキャラクターに仕上がっている。
汐見氏は、「まさか（マロ・ミロの）プロフィールまで作ってくださるなんて…！しかもリアルにありそうなキャラ設定で、感動してしまいました。（マロの）わたあめ好きと（ミロの）チョコレート好き、かわいくてほっこりですね」とコメント。映画制作サイドで細部まで丁寧に作り込まれたキャラクター設定に感激したことを明かしている。
さらにミロのキャラクターの名前は、汐見氏が飼っていたペットの名前から採用されたのだという。「執筆中に、キャラクターの名前をどうしようかなと考えていた時に、せっかくだから愛犬の名前にしようと思い、合わせてマロと名づけました」と裏エピソードも披露している。
■「マロ・ミロ」キャラクター概要
▼マロ・ミロとは
2匹の白い犬と茶色い犬のキャラクター。影子と真昼が小学校のころに大流行し、テレビアニメや劇場映画にもなり一世を風靡（ふうび）した。年月が経った今も、根強いファンがおり愛され続けているキャラクター。当時さまざまなアイテムがグッズとして発売された。
▼マロ
白い犬のキャラクター。男の子。ミロとは大親友でいつも一緒にいる。おっとりしていて、わたあめが大好き。特技はどこでもすぐに寝られること。
▼ミロ
茶色い犬のキャラクター。女の子。マロとは大親友でいつも一緒にいる。ポジティブな性格で、チョコレートが大好き。特技はだれとでもすぐに仲良くなれること。
【画像】ゆるふわでかわいい！劇中キャラクターのマロ＆ミロ
今作は、10代を中心に人気を誇る汐見夏衛氏の同名小説が原作。すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）。そして、同じクラスの真昼（作間）は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。
一度見たら忘れられない、キュートな魅力を放つマロとミロのキャラクターデザインを手掛けたのは、「リラックマ」や「すみっコぐらし」など、これまで数々の国民的人気キャラクターを生み出してきた、サンエックス。“かわいい”だけではない、どこか不思議な魅力が心をつかむ人気キャラクターを世に送り出してきたサンエックス。今作でも、その愛らしいクリエイティブが存分に発揮され、物語に寄り添いながらも、確かな存在感を放つオリジナルキャラクターに仕上がっている。
汐見氏は、「まさか（マロ・ミロの）プロフィールまで作ってくださるなんて…！しかもリアルにありそうなキャラ設定で、感動してしまいました。（マロの）わたあめ好きと（ミロの）チョコレート好き、かわいくてほっこりですね」とコメント。映画制作サイドで細部まで丁寧に作り込まれたキャラクター設定に感激したことを明かしている。
さらにミロのキャラクターの名前は、汐見氏が飼っていたペットの名前から採用されたのだという。「執筆中に、キャラクターの名前をどうしようかなと考えていた時に、せっかくだから愛犬の名前にしようと思い、合わせてマロと名づけました」と裏エピソードも披露している。
■「マロ・ミロ」キャラクター概要
▼マロ・ミロとは
2匹の白い犬と茶色い犬のキャラクター。影子と真昼が小学校のころに大流行し、テレビアニメや劇場映画にもなり一世を風靡（ふうび）した。年月が経った今も、根強いファンがおり愛され続けているキャラクター。当時さまざまなアイテムがグッズとして発売された。
▼マロ
白い犬のキャラクター。男の子。ミロとは大親友でいつも一緒にいる。おっとりしていて、わたあめが大好き。特技はどこでもすぐに寝られること。
▼ミロ
茶色い犬のキャラクター。女の子。マロとは大親友でいつも一緒にいる。ポジティブな性格で、チョコレートが大好き。特技はだれとでもすぐに仲良くなれること。