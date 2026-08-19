プールで美女ダンサーが“不意打ちキス” スタジオ大興奮「口にいった！」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』第7話が18日、放送された。第7話では、鈴木福も今シーズンの推しメンバーと公言するなつみを巡って大胆な三角関係を繰り広げている、てったときよの恋模様が明らかに。
【写真】ダンサー美女が青学イケメンに不意打ちキス！ 本田望結も開いた口が塞がらない！
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
第6話で、はるな・うる・すずの3人から「あ〜そぼ！」と誘われ、モテモテ状態となったミスター青学ファイナリストの大学生・ゆうとく。第7話でも、彼は女性陣と順番に2人きりの時間を過ごす。その日の夜、プールでダンサー・うると2ショットタイムを過ごすことになったゆうとく。最終日の夜ということもあり、うるは「うるのわがままを聞いてくれる？ ゆうとくからほっぺにちゅってして」とおねだり。ゆうとくが言われた通りほっぺにキスをしようとした瞬間、うるは顔を向けて唇にキス。不意打ちを受けたゆうとくは「（こっち）向くなよ（笑）」とタジタジになっていた。
この展開に峯岸も「ほっぺにキスしようとして、うるちゃんから口にいった！」と大興奮。ゲストで俳優・フィギュアスケーターの本田望結も「もう一回見たい！」と歓声をあげていた。
「貝が光っている間は別の島に移動できる」という特例ルールが発動し、翌日に運命の告白タイムを控えるなか、大胆なアプローチが次々と繰り広げられた『シャッフルアイランド Season7』第7話は、現在ABEMAにて無料配信中。
【写真】ダンサー美女が青学イケメンに不意打ちキス！ 本田望結も開いた口が塞がらない！
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
この展開に峯岸も「ほっぺにキスしようとして、うるちゃんから口にいった！」と大興奮。ゲストで俳優・フィギュアスケーターの本田望結も「もう一回見たい！」と歓声をあげていた。
「貝が光っている間は別の島に移動できる」という特例ルールが発動し、翌日に運命の告白タイムを控えるなか、大胆なアプローチが次々と繰り広げられた『シャッフルアイランド Season7』第7話は、現在ABEMAにて無料配信中。