本田望結、恋愛では“甘えられたい派”「なんでもしてあげたいと思っちゃう」
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』第7話が18日、放送された。スタジオにゲストで俳優・フィギュアスケーターの本田望結が登場し、自身の恋愛観を明かした。
【写真】「身体絞ったね」本田望結、ピタピタTシャツ姿
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
スタジオではゆうとくとゆーうぃるが「甘えたい派か、甘えられたい派か」について話していた流れから、本田は「圧倒的に甘えられたい派ですね。なんでもしてあげたいと思っちゃう」「『どうやったら甘えてくれるかな？』のために頑張ります」と自身の恋愛観と語った。
「貝が光っている間は別の島に移動できる」という特例ルールが発動し、翌日に運命の告白タイムを控えるなか、大胆なアプローチが次々と繰り広げられた『シャッフルアイランド Season7』第7話は、現在ABEMAにて無料配信中。
【写真】「身体絞ったね」本田望結、ピタピタTシャツ姿
この番組は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
「貝が光っている間は別の島に移動できる」という特例ルールが発動し、翌日に運命の告白タイムを控えるなか、大胆なアプローチが次々と繰り広げられた『シャッフルアイランド Season7』第7話は、現在ABEMAにて無料配信中。