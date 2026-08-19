クリスティアーノ・ロナウド＆ジョルジーナ・ロドリゲス、5人の子どもに囲まれ自宅で挙式
8月11日、交際10年を経て結婚したサッカー・ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドと、モデルでインフルエンサーのジョルジーナ・ロドリゲス。挙式は自宅のリビングで、5人の子どもたちに見守られながら行われたという。
【写真】クリスティアーノ・ロナウドが結婚！ ゴールドの結婚指輪を披露
米版VOGUEの特集記事によると、二人はジョルジーナが店員として働いていたスペイン・マドリードのグッチで出会ってからちょうど10年となる現地時間8月11日、ポルトガル・カスカイスに新たに購入した別荘のリビングで結婚式を挙げたそうだ。
二人は結婚式の装いにもグッチをチョイス。ジョルジーナは白のシルクブラウスにスカートスーツを合わせ、サテンのシューズと大粒のダイヤが輝くネックレスを身に着けた。一方のロナウドは、ライトベージュのコットンスーツにローファーをコーディネート。子どもたちも白とベージュでそろえていたそうだ。
ジョルジーナは挙式翌日、同誌に送ったメッセージで「想像した通りの式でした」と報告。「親密で愛にあふれ、家族が一番重要な主役となる式でした。私は涙をこらえることができませんでした」と喜びを語った。
2016年8月に出会った二人は、翌2017年1月にスイス・チューリヒで開催されたベストFIFAフットボールアワードにそろって出席し、同年5月にインスタグラムを通じて交際を公表。ロナウドには、身元を公表していない女性との間に長男クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアがおり、代理母を通じて授かった双子のエヴァとマテオがいる。ジョルジーナとの間には、2017年に第1子となる女の子が誕生。2021年には双子を授かったことを公表したが、2022年の出産時に、そのうちの1人を亡くしたことを明かしている。
昨年8月には、ジョルジーナのインスタグラムを通じて婚約を発表し、婚約指輪にあしらわれた巨大なダイヤモンドも話題となった。そして今月、2人は共同でインスタグラムを更新し、シンプルなゴールドの結婚指輪を着けた写真を公開。それぞれのイニシャルの間にハートの絵文字を添えたキャプションとともに、結婚を報告した。
【写真】クリスティアーノ・ロナウドが結婚！ ゴールドの結婚指輪を披露
米版VOGUEの特集記事によると、二人はジョルジーナが店員として働いていたスペイン・マドリードのグッチで出会ってからちょうど10年となる現地時間8月11日、ポルトガル・カスカイスに新たに購入した別荘のリビングで結婚式を挙げたそうだ。
ジョルジーナは挙式翌日、同誌に送ったメッセージで「想像した通りの式でした」と報告。「親密で愛にあふれ、家族が一番重要な主役となる式でした。私は涙をこらえることができませんでした」と喜びを語った。
2016年8月に出会った二人は、翌2017年1月にスイス・チューリヒで開催されたベストFIFAフットボールアワードにそろって出席し、同年5月にインスタグラムを通じて交際を公表。ロナウドには、身元を公表していない女性との間に長男クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアがおり、代理母を通じて授かった双子のエヴァとマテオがいる。ジョルジーナとの間には、2017年に第1子となる女の子が誕生。2021年には双子を授かったことを公表したが、2022年の出産時に、そのうちの1人を亡くしたことを明かしている。
昨年8月には、ジョルジーナのインスタグラムを通じて婚約を発表し、婚約指輪にあしらわれた巨大なダイヤモンドも話題となった。そして今月、2人は共同でインスタグラムを更新し、シンプルなゴールドの結婚指輪を着けた写真を公開。それぞれのイニシャルの間にハートの絵文字を添えたキャプションとともに、結婚を報告した。