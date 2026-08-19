幾田りらが『ハイスクール・ミュージカル』の聖地を巡る！ ミュージック・トラベル番組放送＆配信決定
世界を駆け巡る音楽ユニットYOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する、シンガーソングライター幾田りらが出演する初のオリジナルミュージック・トラベル番組『幾田りらDREAMS ＆ MEMORIES』が、今秋から、ディズニー・チャンネルで放送＆ディズニープラスで独占配信されることが、20年前に『ハイスクール・ミュージカル』が日本で初めて放送された記念すべき日“8月19日”に発表された。
【写真】初めて買ってもらったCDが『HSM』のサントラだった 『幾田りらDREAMS & MEMORIES』場面写真ほか
今や幅広い世代から絶大な人気を誇る彼女だが、実は、彼女が音楽の道を歩み始めた原点には、幼少期を過ごしたアメリカでの思い出と、世界中で大ヒットを記録した青春ミュージカルの金字塔『ハイスクール・ミュージカル』シリーズとの出会いがあった。
『幾田りらDREAMS ＆ MEMORIES』では、『ハイスクール・ミュージカル』の撮影の舞台となった聖地や、彼女のアーティスト人生に大きな影響を与えた場所を巡る旅に密着。幾田のこれまでの軌跡を追いながら、ひとりの表現者として新たな夢へと向かう姿を追うミュージック・トラベルドキュメンタリーとなっている。
幾田は『ハイスクール・ミュージカル』との思い出について、「私が初めて買ってもらったCDが『ハイスクール・ミュージカル』のサウンドトラックでした。物心ついた時に、母が買ってくれて、それを毎日聴いていました！ 私の青春です！」とコメントを寄せている。音楽シーンの第一線で活躍する彼女と「ハイスクール・ミュージカル」シリーズのつながりとは――。
オリジナルミュージック・トラベル番組『幾田りらDREAMS ＆ MEMORIES』は、今秋から、ディズニー・チャンネルで放送＆ディズニープラスで独占配信。
今や幅広い世代から絶大な人気を誇る彼女だが、実は、彼女が音楽の道を歩み始めた原点には、幼少期を過ごしたアメリカでの思い出と、世界中で大ヒットを記録した青春ミュージカルの金字塔『ハイスクール・ミュージカル』シリーズとの出会いがあった。
『幾田りらDREAMS ＆ MEMORIES』では、『ハイスクール・ミュージカル』の撮影の舞台となった聖地や、彼女のアーティスト人生に大きな影響を与えた場所を巡る旅に密着。幾田のこれまでの軌跡を追いながら、ひとりの表現者として新たな夢へと向かう姿を追うミュージック・トラベルドキュメンタリーとなっている。
幾田は『ハイスクール・ミュージカル』との思い出について、「私が初めて買ってもらったCDが『ハイスクール・ミュージカル』のサウンドトラックでした。物心ついた時に、母が買ってくれて、それを毎日聴いていました！ 私の青春です！」とコメントを寄せている。音楽シーンの第一線で活躍する彼女と「ハイスクール・ミュージカル」シリーズのつながりとは――。
オリジナルミュージック・トラベル番組『幾田りらDREAMS ＆ MEMORIES』は、今秋から、ディズニー・チャンネルで放送＆ディズニープラスで独占配信。