坂口健太郎、“愛する人を殺める”難役挑戦「新しい自分も発見した」【私はあなたを知らない、】
【モデルプレス＝2026/08/19】俳優の坂口健太郎が19日、都内で開催された『私はあなたを知らない、』（8月28日公開）公開直前大ヒット祈願イベントに出席。難役に挑戦した感想を明かした。
【写真】坂口健太郎が「声を聞いているだけで泣いちゃう」共演女優
本作は、狂おしいまでに家族という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年・西山夕平（坂口）と、その周囲の人々が織りなすドラマを描くオリジナル作品。この日は共演した早瀬憩、堀田真由、中野量太監督も出席し、トークの前にキャストは、スカイツリーをバックにフォトセッションを行っていた。
主演の坂口は、演技で意識していたことや苦労したことを質問されると「苦労はしましたね。どうしても夕平の選択、夕平がストーリーの中でしていく選択を肯定はできないけど『どこか共感はしてあげたいな』って思いでずっとやっていたので」と振り返り「お芝居で言うと監督が演出をしてくださる時って、自分が“西山夕平像”をテストだったり本番でやってみて、そこのほんの少しだけ1と2度ぐらいの繊細な話で監督が演出をしてくださる」と語った。
また、「10度15度とかだと、ちょっと分かりやすかったりするんです。だけどその1度2度っていうのを求めてくださることが、もう1個自分が今までやったことのない表情だったり、あんまり感じたことのない感情を作っていく作業みたいなのを毎日毎日やっていたのかもしれないですね」と回想。そして「だから新しい自分も発見したし『こんな瞬間が自分の中にもあるんだな』っていうのは、その都度発見はしていましたね」と明かした。
さらに、中野監督が演技を任せてくれたシーンがあったと語り「その言葉がすごく嬉しかったりして。ここまで監督と本当に話したんです。西山夕平っていう存在のことをすごく話す時間があったので」と口に。続けて「（中野監督が）『もう坂口さんに任せますね』って。ある意味信頼でもあったりするじゃないですか。『すごく嬉しいな』っていう時間は沢山ありましたね」と話していた。（modelpress編集部）
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◆坂口健太郎、撮影中に発見したこと
本作は、狂おしいまでに家族という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年・西山夕平（坂口）と、その周囲の人々が織りなすドラマを描くオリジナル作品。この日は共演した早瀬憩、堀田真由、中野量太監督も出席し、トークの前にキャストは、スカイツリーをバックにフォトセッションを行っていた。
また、「10度15度とかだと、ちょっと分かりやすかったりするんです。だけどその1度2度っていうのを求めてくださることが、もう1個自分が今までやったことのない表情だったり、あんまり感じたことのない感情を作っていく作業みたいなのを毎日毎日やっていたのかもしれないですね」と回想。そして「だから新しい自分も発見したし『こんな瞬間が自分の中にもあるんだな』っていうのは、その都度発見はしていましたね」と明かした。
◆坂口健太郎「その言葉がすごく嬉しかった」
さらに、中野監督が演技を任せてくれたシーンがあったと語り「その言葉がすごく嬉しかったりして。ここまで監督と本当に話したんです。西山夕平っていう存在のことをすごく話す時間があったので」と口に。続けて「（中野監督が）『もう坂口さんに任せますね』って。ある意味信頼でもあったりするじゃないですか。『すごく嬉しいな』っていう時間は沢山ありましたね」と話していた。（modelpress編集部）
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