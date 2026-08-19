『おちたらおわり』第8話 “明日海”宇垣美里、“孔美子”篠田麻里子から“誓約書”へのサインを迫られる
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第8話が19日深夜に放送される。
【写真】異様な内容の“ママ友誓約書”『おちたらおわり』第8話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
■第8話あらすじ
明日海（宇垣）のポストを埋め尽くす悪意に満ちた誹謗中傷の張り紙。ついに“おちたらおわり”の標的は明日海へと向けられる。さらに何者かの策略によって夫・航平（池田直人）のパソコンから情報が漏洩し、航平は責任を問われて地方への転勤を命じられてしまう。
マンションに取り残された明日海は仕事、育児、家事、そして終わりの見えないママ友トラブル、すべてを一人で背負うことになり、心も体も限界まで追い詰められていく。
そんな中、自宅にいたはずの娘・杏（宇澤亜美菜）が突然姿を消す。“きれいな女の人と一緒に高いところへ向かっていた”という不穏な目撃情報を聞いた明日海は、必死の捜索を開始する。
一方、楠紗都（鈴木紗理奈）、桜庭心菜（風吹ケイ）、丸山朋代（佐津川愛美）と、次々にママ友を奈落へ突き落としてきた孔美子（篠田）は、新たに“ママ友誓約書”という悪魔の契約を作り上げていた。その異様な一枚の紙に、明日海はサインを迫られる。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。
【写真】異様な内容の“ママ友誓約書”『おちたらおわり』第8話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。脚本を手がけるのは連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）や『大奥』シリーズ（フジテレビ系）の浅野妙子。
明日海（宇垣）のポストを埋め尽くす悪意に満ちた誹謗中傷の張り紙。ついに“おちたらおわり”の標的は明日海へと向けられる。さらに何者かの策略によって夫・航平（池田直人）のパソコンから情報が漏洩し、航平は責任を問われて地方への転勤を命じられてしまう。
マンションに取り残された明日海は仕事、育児、家事、そして終わりの見えないママ友トラブル、すべてを一人で背負うことになり、心も体も限界まで追い詰められていく。
そんな中、自宅にいたはずの娘・杏（宇澤亜美菜）が突然姿を消す。“きれいな女の人と一緒に高いところへ向かっていた”という不穏な目撃情報を聞いた明日海は、必死の捜索を開始する。
一方、楠紗都（鈴木紗理奈）、桜庭心菜（風吹ケイ）、丸山朋代（佐津川愛美）と、次々にママ友を奈落へ突き落としてきた孔美子（篠田）は、新たに“ママ友誓約書”という悪魔の契約を作り上げていた。その異様な一枚の紙に、明日海はサインを迫られる。
ドラマ『おちたらおわり』は中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。