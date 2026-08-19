小倉優子、長男とご飯を手作り「素敵」「もうこんなに大きくなったの!?」とネット衝撃
タレントの小倉優子が18日にInstagramを更新。長男と手作りしたご飯を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】小倉優子、息子3人のお弁当が「素敵」 過去のお弁当などの数々も（11枚）
度々SNSにて、自身が作った料理を公開し注目を集めている小倉。今回は「夏休み 久しぶりに長男とご飯を作りました」と、ともに作ったご飯と長男の姿を披露。ファンからは「素敵」「もうこんなに大きくなったの!?」などのコメントが集まっている。
小倉は2011年に結婚し、2児を授かるも2017年に離婚。2018年には再婚し、第3子を授かったものの2022年に離婚。その翌年、バラエティ番組の企画で挑戦した大学受験を経て白百合女子大学に入学している。
引用：「小倉優子」Instagram（＠ogura_yuko_0826）
【写真】小倉優子、息子3人のお弁当が「素敵」 過去のお弁当などの数々も（11枚）
度々SNSにて、自身が作った料理を公開し注目を集めている小倉。今回は「夏休み 久しぶりに長男とご飯を作りました」と、ともに作ったご飯と長男の姿を披露。ファンからは「素敵」「もうこんなに大きくなったの!?」などのコメントが集まっている。
小倉は2011年に結婚し、2児を授かるも2017年に離婚。2018年には再婚し、第3子を授かったものの2022年に離婚。その翌年、バラエティ番組の企画で挑戦した大学受験を経て白百合女子大学に入学している。
引用：「小倉優子」Instagram（＠ogura_yuko_0826）