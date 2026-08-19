『風、薫る』爆笑問題・太田光、身寄りのない患者役で登場 熱演をネット称賛「めっちゃハマってる」「談志師匠みがある」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「定めと選択」（第103回）が19日に放送され、爆笑問題の太田光が身寄りのない患者役で登場。彼の熱演に対して、ネット上には称賛の声が集まった。
【写真】身寄りのない平蔵（太田光）を看護する直美（上坂樹里）
直美（上坂）のもとに、とある女性から「隣のおじさんがケガしちゃったんだけど…」と派出看護の依頼が寄せられる。女性の話によると男性には身寄りがなく、右足が動かせないという。
早速、男性が暮らす長屋に足を運んだ直美。長屋では、身寄りのない患者・平蔵（太田）が酒を飲んでいた。花瓶が目に入った直美は「お花がお好きなんですね」と優しく語りかけると、平蔵は「俺の趣味じゃねーよ」とぶっきらぼうに言い放つ。
その後、直美が呼んだ医師は診察を終えると、大事には至っていないがしばらく酒は控えるよう平蔵に注意。医師が帰ると、平蔵は直美に「お宅はどうしてタダなんだい？」と聞く。直美が“貧しい人や弱った人にこそ、手を差し出したい”と説明すると、平蔵は自身について「体壊して稼げないから貧乏」「病気してるから体も弱い」と認めつつも「けど、弱い人間じゃねえと思ってるよ」と心の内を言葉にするのだった。
太田が長屋住まいの身寄りのない平蔵を熱演すると、ネット上には「太田さん、渋くてかっこよかったー！」「お芝居うまい…」「めっちゃハマってるやん」「ヤサグレた役似合うな〜」などの反響や「ちょっと談志師匠みがある」「談志師匠を彷彿とさせる」といった投稿が相次いでいた。
【写真】身寄りのない平蔵（太田光）を看護する直美（上坂樹里）
直美（上坂）のもとに、とある女性から「隣のおじさんがケガしちゃったんだけど…」と派出看護の依頼が寄せられる。女性の話によると男性には身寄りがなく、右足が動かせないという。
その後、直美が呼んだ医師は診察を終えると、大事には至っていないがしばらく酒は控えるよう平蔵に注意。医師が帰ると、平蔵は直美に「お宅はどうしてタダなんだい？」と聞く。直美が“貧しい人や弱った人にこそ、手を差し出したい”と説明すると、平蔵は自身について「体壊して稼げないから貧乏」「病気してるから体も弱い」と認めつつも「けど、弱い人間じゃねえと思ってるよ」と心の内を言葉にするのだった。
太田が長屋住まいの身寄りのない平蔵を熱演すると、ネット上には「太田さん、渋くてかっこよかったー！」「お芝居うまい…」「めっちゃハマってるやん」「ヤサグレた役似合うな〜」などの反響や「ちょっと談志師匠みがある」「談志師匠を彷彿とさせる」といった投稿が相次いでいた。