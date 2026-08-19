明日の『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉、“直美”上坂樹里から“りん”見上愛の話を聞く
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「定めと選択」（第104回）が8月20日に放送される。
【写真】手を取り合うりん（見上愛）と直美（上坂樹里）『風、薫る』第104回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第104回あらすじ
雨の日、りんは、佳枝（相田翔子）の元を訪ねる。この日の佳枝は調子が悪く、手のこわばりで食事が思うようにとれず落ち込んでいた。そんな佳枝を気遣ったりんは、食事がしやすくなるよう工夫する。
一方、シマケン（佐野晶哉）は直美からりんの話を聞く。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】手を取り合うりん（見上愛）と直美（上坂樹里）『風、薫る』第104回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第104回あらすじ
雨の日、りんは、佳枝（相田翔子）の元を訪ねる。この日の佳枝は調子が悪く、手のこわばりで食事が思うようにとれず落ち込んでいた。そんな佳枝を気遣ったりんは、食事がしやすくなるよう工夫する。
一方、シマケン（佐野晶哉）は直美からりんの話を聞く。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。