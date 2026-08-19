『君は夏のなか』第8話 “渉”奥智哉の誕生日がやってくる
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）の第8話が今夜放送。渉（奥）の誕生日がやってくる。
【写真】ドラマ『君は夏のなか』第8話 渉（奥智哉）の誕生日がやってくる
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に奥。もう一人の主演、誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある想いを抱える佐伯千晴役を杢代が演じる。
■第8話あらすじ
再会を果たした渉と千晴。2人は、想いを少しずつ言葉にできるようになっていた。そんな中、渉の誕生日がやってくる。
いつものように映画を観たり、好きな映画に影響されて料理をしてみたり、高校時代とはまた違った特別な時間を過ごす。バイト終わり、渉は千晴を思い出し連絡をしようとするが、今朝送ったメッセージになぜか既読がついてなくて…。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。
【写真】ドラマ『君は夏のなか』第8話 渉（奥智哉）の誕生日がやってくる
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
■第8話あらすじ
再会を果たした渉と千晴。2人は、想いを少しずつ言葉にできるようになっていた。そんな中、渉の誕生日がやってくる。
いつものように映画を観たり、好きな映画に影響されて料理をしてみたり、高校時代とはまた違った特別な時間を過ごす。バイト終わり、渉は千晴を思い出し連絡をしようとするが、今朝送ったメッセージになぜか既読がついてなくて…。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。