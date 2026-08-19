“可愛すぎる”元スタバ店員、電車での美しさにネット衝撃 グラビアも話題の22歳
女優でインフルエンサーの安井南が18日までにInstagramを更新。電車内でのオフショットを披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】電車での姿にネット衝撃 「スタイル抜群すぎ」水着グラビアも（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
そんな彼女が投稿したのは電車内の様子を撮影した動画。ノースリーブ姿でシートに座った安井が、ウインクする様子が収められている。ファンからは「ウインクが可愛くてヤバすぎ」「恋に落ちた」「惚れる」「可愛いくてドキドキ」などの反響が寄せられた。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）
【写真】電車での姿にネット衝撃 「スタイル抜群すぎ」水着グラビアも（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
そんな彼女が投稿したのは電車内の様子を撮影した動画。ノースリーブ姿でシートに座った安井が、ウインクする様子が収められている。ファンからは「ウインクが可愛くてヤバすぎ」「恋に落ちた」「惚れる」「可愛いくてドキドキ」などの反響が寄せられた。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）